Lluvias y tormentas eléctricas regresan a Campeche por remanentes de la Onda Tropical 31

Lluvias y tormentas eléctricas vespertinas se esperan como efecto de los remanentes de la Onda Tropical 31 en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, mientras que las mañanas continuarán siendo calurosas.

Ayer la interacción con una vaguada provocará precipitaciones moderadas dispersas, descargas eléctricas y probabilidad de turbonadas.

Actualmente, una circulación de alta presión sobre el Golfo de México y la península de Yucatán interactúa con la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe hacia el interior de la región. Por otra parte, la Onda Tropical 31 se ubica sobre Tabasco y Chiapas y continúa alejándose de Campeche.

Por lo anterior, en el Estado se esperan temperaturas calurosas, cielo despejado a medio nublado, con aumento de nubosidad durante la tarde y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas puntuales, además de rachas fuertes de viento.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Escárcega y Candelaria, donde el termómetro alcanzó los 38 grados centígrados, con mínimas de 24.

Les siguieron las cabeceras municipales Campeche, Champotón y Seybaplaya, donde las temperaturas máximas alcanzaron los 37 grados, con mínimas de 23.En Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Carmen, las máximas fueron de 36 grados, con mínimas de 25.

En Hopelchén y Calakmul, la temperatura máxima alcanzó los 35 grados centígrados, con mínimas de 21.

Actualmente, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seproci) mantienen vigilancia sobre dos disturbios meteorológicos. El primero se localiza al sureste de Bermudas y presenta un potencial ciclónico del 50 por ciento para los próximos dos y siete días, mientras avanza hacia el este-sureste.

El segundo sistema está asociado con una onda tropical frente a la costa oeste de África, que se desplaza hacia el oeste y presenta un potencial ciclónico del 60 por ciento a siete días.

Estos sistemas no representan riesgo para el estado de Campeche. Sin embargo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales