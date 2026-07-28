¿Por qué se dice que Mopilá es el pueblo fantasma donde abundan las serpientes en Yucatán?

En el municipio de Yaxcabá, en la región centro-sur de Yucatán, se encuentra Mopilá, un antiguo poblado que quedó deshabitado hace más de un siglo y que hoy es considerado uno de los pueblos fantasma más misteriosos del estado.

Rodeado por la selva y cubierto casi por completo por la vegetación, el lugar ha dado origen a numerosas historias relacionadas con la abundancia de serpientes y las leyendas surgidas tras la Guerra de Castas.

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¿Por qué Mopilá quedó abandonado?

La historia de Mopilá se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la población fue prácticamente abandonada debido a los efectos de la Guerra de Castas, conflicto que provocó el desplazamiento de numerosas comunidades mayas en la península.

De acuerdo con registros históricos y la tradición oral, los habitantes decidieron trasladarse hacia la cabecera municipal de Yaxcabá, dejando atrás viviendas, caminos e incluso la iglesia del poblado, la cual sufrió daños durante el conflicto y permanece parcialmente en ruinas.

Con el paso de los años, la naturaleza reclamó el sitio y la selva terminó por envolver las antiguas construcciones, convirtiendo a Mopilá en un lugar poco visitado y de difícil acceso.

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¿Por qué se dice que abundan las serpientes?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre Mopilá es la constante presencia de serpientes.

Esta creencia volvió a cobrar fuerza luego de que la cuenta de TikTok Exploración Maya difundiera un recorrido por el lugar, donde documentó pieles de serpiente entre la vegetación y las antiguas construcciones.

En el video también se recuerda el testimonio de antiguos campesinos que comenzaron a trabajar las tierras después del abandono del poblado.

"Los primeros campesinos que fomentaron las milpas a su alrededor, posterior al abandono total del sitio, decían que solo cortaban algunos arbustos y salían varias serpientes", relata el material audiovisual.

¿Se puede visitar Mopilá?

Quienes deseen conocer el sitio deben tomar precauciones, pues al tratarse de una zona selvática con vegetación densa y escasa intervención humana, se recomienda acudir acompañado de personas que conozcan el camino, utilizar ropa adecuada, botas cerradas y mantenerse atento a la posible presencia de fauna silvestre, incluidas serpientes.