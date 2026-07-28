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¿Por qué se dice que Mopilá es el pueblo fantasma donde abundan las serpientes en Yucatán?

Entre la historia, la naturaleza y las leyendas, Mopilá se ha convertido en uno de los sitios más enigmáticos de Yucatán, un antiguo poblado abandonado que cada año revive con una tradicional peregrinación.

Por Redacción Por Esto!

28 de jul de 2026

2 min

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Mopila tiene diversas leyendas al ser un pueblo abandonado en Yucatán
Mopila tiene diversas leyendas al ser un pueblo abandonado en Yucatán / Especial

En el municipio de Yaxcabá, en la región centro-sur de Yucatán, se encuentra Mopilá, un antiguo poblado que quedó deshabitado hace más de un siglo y que hoy es considerado uno de los pueblos fantasma más misteriosos del estado.

Rodeado por la selva y cubierto casi por completo por la vegetación, el lugar ha dado origen a numerosas historias relacionadas con la abundancia de serpientes y las leyendas surgidas tras la Guerra de Castas.

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¿Por qué Mopilá quedó abandonado?

La historia de Mopilá se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la población fue prácticamente abandonada debido a los efectos de la Guerra de Castas, conflicto que provocó el desplazamiento de numerosas comunidades mayas en la península.

@edificiosmayas Explorar no es igual a saquear, ASÍ LUCE MOPILA, un pueblo sin habitantes y poco conocido dentro de la selva maya. 🗿🏰🌳 #exploracion #urbex #historia #yucatan #fyp ♬ sonido original - Oswaldo Matú

De acuerdo con registros históricos y la tradición oral, los habitantes decidieron trasladarse hacia la cabecera municipal de Yaxcabá, dejando atrás viviendas, caminos e incluso la iglesia del poblado, la cual sufrió daños durante el conflicto y permanece parcialmente en ruinas.

Con el paso de los años, la naturaleza reclamó el sitio y la selva terminó por envolver las antiguas construcciones, convirtiendo a Mopilá en un lugar poco visitado y de difícil acceso.

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¿Por qué se dice que abundan las serpientes?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre Mopilá es la constante presencia de serpientes.

Esta creencia volvió a cobrar fuerza luego de que la cuenta de TikTok Exploración Maya difundiera un recorrido por el lugar, donde documentó pieles de serpiente entre la vegetación y las antiguas construcciones.

@exploracion.maya Mopila el pueblo de las serpientes #explore #maya #Yucatan #natural #fauna #serpiente ♬ sonido original - Exploración Maya

En el video también se recuerda el testimonio de antiguos campesinos que comenzaron a trabajar las tierras después del abandono del poblado.

"Los primeros campesinos que fomentaron las milpas a su alrededor, posterior al abandono total del sitio, decían que solo cortaban algunos arbustos y salían varias serpientes", relata el material audiovisual.

¿Se puede visitar Mopilá?

Quienes deseen conocer el sitio deben tomar precauciones, pues al tratarse de una zona selvática con vegetación densa y escasa intervención humana, se recomienda acudir acompañado de personas que conozcan el camino, utilizar ropa adecuada, botas cerradas y mantenerse atento a la posible presencia de fauna silvestre, incluidas serpientes.

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