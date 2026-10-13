Festival de Teatro de La Rendija en Mérida presenta obra sobre identidad y aceptación

Unos trapecios metálicos con huevos cuelgan del escenario, un mapa que traza la migración de una gallina está pegado al fondo y la música de acordeón suena hasta que la última persona del público toma asiento. Así inicia la obra Josefina la gallina puso un huevo en la cocina, una creación colectiva de la compañía Vaca 35 Teatro en Grupo, con la actuación de José Rafael Flores, música en vivo de Alberto Rosas, dramaturgia de Damián Cervantes y codirección con Diana Magallón.

Presentada en el marco del 12 Festival de Teatro de La Rendija. Iberoamérica en Escena, la puesta en escena explora el archivo personal de su intérprete principal, José Rafael Flores, quien se reconoce y se presenta como una gallina. Desde esta condición, construye un relato autobiográfico que recorre su vida desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, entrelazando memorias, heridas y experiencias que han marcado su historia.

Noticia Destacada Mérida se convierte en el primer municipio de México en integrarse a la Alianza México Ciberseguro

A través de los huevos que pone, su mapa personal y recursos multimodales, José Rafael recuerda el bullying que sufrió en su infancia por su aspecto físico, su “comportamiento afeminado” y por ser parte del “grupo de los freaks”, así como el maltrato y el rechazo que marcaron esa época.

De su juventud en Ciudad Juárez evoca la violencia, las desaparecidas y la constante cercanía con la muerte y el deseo de huir, irse lejos y sobrevivir, lo cual logra al migrar a la Ciudad de México, donde encuentra la felicidad de manera momentánea con su primer y único amor.

Noticia Destacada NASCAR México llega a Progreso y Mérida: conoce los horarios y actividades

Sin embargo, a esa experiencia le sigue el desamor y la soledad, cuya forma de traducirse en escena es mediante la música de acordeón de Alberto Rosas y el canto Cardenche de José Rafael, quien logra que la obra unipersonal se vuelva una experiencia compartida.

Este canto tradicional funciona como una forma de catarsis del actor y, al igual que el cardo, provoca dolor en quienes lo escuchan. El público acompaña al protagonista en su tristeza, alegrías, pérdidas y afectos; sufre con él y, por momentos, también lo acompaña cuando bebe, a pequeños sorbos, la bebida ancestral de sotol.

De esta forma, la obra traza un antes y un después en el proceso de reconocerse y aceptarse como lo que es: una gallina, “la más chida, la más puta”. Esta afirmación desafiante funciona como una metáfora de la aceptación de la propia identidad y de la reivindicación de aquello que alguna vez fue motivo de rechazo.

La próxima obra contemplada en el marco de las actividades del Festival de Teatro de La Rendija se titula Fracción del dramaturgo Juan Mayorga, con dirección de Virgina Rodríguez y co-creación de Andrea Díaz, y se presentará del 23 al 25 de octubre.