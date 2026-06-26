Presentarán la función 300 de “Don Quijote. Historias Andantes” en el Teatro de La Rendija en Mérida

Teatro de La Rendija y Silkateatro Andante presentará este domingo 28 de junio la función número 300 de Don Quijote. Historias Andantes, puesta en escena interpretada por la actriz Silvia Káter, bajo la dirección de Raquel Araujo.

La presentación especial se realizará a las 20:00 horas en el Teatro de La Rendija, como parte de los festejos por las 300 representaciones de esta obra que, desde su estreno a finales de 2013, ha recorrido múltiples escenarios de México y diversos países de América y Europa.

La propuesta escénica adapta pasajes de la célebre novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Entre cacharros de cocina, el personaje de Aldonza recuerda las aventuras del Caballero de la Triste Figura, y poco a poco diversos objetos van cobrando vida y apareciendo para representar al propio Miguel de Cervantes y a múltiples personajes de la novela Don Quijote de la Mancha.

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El montaje recrea episodios emblemáticos de la novela, entre ellos la lucha contra los molinos de viento, la venta de Maritornes, el encuentro con los arrieros de Segovia y la búsqueda del yelmo de Mambrino, hasta llegar a la muerte del hidalgo manchego.

A lo largo de más de una década, la obra se ha presentado de manera continua, con excepción del periodo de la pandemia por Covid-19, en teatros, auditorios, bibliotecas, patios, canchas y espacios alternativos de Yucatán, el resto del país, así como en Cuba, República Dominicana, España, Argentina, Uruguay y Colombia.

Su calidad artística ha sido reconocida con diversos galardones nacionales e internacionales. Entre ellos destacan los premios a Mejor Puesta en Escena y Mención de Actuación Femenina obtenidos en el III Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry, en Cuba, en 2016; así como los reconocimientos a Mejor Texto Dramático, Mejor Actuación Femenina y Mejor Puesta en Escena en el Festitaller Internacional de Títeres y Objetos de Matanzas, Cuba, en 2022.

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En 2023 recibió el Premio Villanueva, otorgado por la Sección de Crítica e Investigación de la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) como uno de los dos mejores espectáculos internacionales presentados en la isla durante ese año. Más recientemente, obtuvo los premios a Mejor Actriz y Mejor Diseño Sonoro en el Festival Internacional de Monólogos Teatro Casa Tanicho de Mérida, Yucatán, además de una Declaración de Interés Cultural por parte de la Municipalidad de Catamarca, Argentina, en 2025.

La adaptación de la obra fue realizada por Roberto Azcorra, Silvia Káter y Raquel Araujo. El montaje cuenta además con música en vivo y composición de Erik Baqueiro, diseño escénico e iluminación de Óscar Urrutia, construcción de minimundos a cargo de Diana María y La Rendija, e ilustraciones de Pepperino Oligor.

La función conmemorativa se llevará a cabo en el Teatro de La Rendija, ubicado en la calle 50 entre 49 y 51 del Centro de Mérida. Los boletos tienen un costo de 150 pesos para público general y 100 pesos para estudiantes.