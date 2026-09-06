"Sobre Ofelia, una flor" retrata la violencia en México durante el Festival de Teatro de La Rendija en Mérida

El 12° Festival de Teatro de La Rendija. Iberoamérica en Escena continúa con la presentación de la obra "Sobre Ofelia, una flor", una reinterpretación de Hamlet de Shakespeare, que, a través de la pluma de Fernanda del Monte, propone una historia contemporánea atravesada por la violencia y el amor que se desarrolla al norte de México, pero que bien podría pasar en cualquier lugar del país, como se menciona durante la puesta en escena.

En esta propuesta, dirigida por Alberto Ontiveros de la compañía Gorguz Teatro, Ofelia (Fe Rangel) deja de ser un personaje pasivo y adquiere una voz del tiempo actual. Vive su sexualidad con libertad, ama con locura, canta música de banda, insulta, cuestiona lo que le tocó vivir y a lo que es orillada por Hamlet (José Olivares).

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La propia Ofelia desea no ser la heroína trágica ni que los hombres le pidan perdón por la violencia y muerte que desatan a su paso. Porque, como ella misma canta, “la verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos”.

La obra incluso explora la construcción de la masculinidad en personajes como Hamlet y su mejor amigo Horacio (Emmanuel Pichardo Caballero), a quienes se les pone al desnudo, tanto en escena como discursivamente. Tienen sus propias contradicciones y no les importa tomar una vida por otra. Dejan de encarnar la figura heroica, al contrario, la venganza los vuelve en unos “animales carnívoros”.

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En ese sentido, la puesta en escena es también un espejo de lo que se vive en México cuando se habla de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, de las mujeres que, al igual que Ofelia, han muerto a causa de los hombres. Lo dice Hamlet, amado y verdugo de Ofelia, quien, al ponerle una flor en su tumba dice: “Vemos las noticias, vemos las muertes, vemos las madres, vemos los huesos y aquí estamos tú y yo tan tranquilos hablando”.

La obra Ofelia, sobre una flor tendrá una función más el día de hoy, programada a las 20:00 horas en el Teatro de La Rendija Sede A. El costo de entrada será de 150 pesos en tarifa general, 120 pesos para quienes cuenten con los descuentos disponibles en taquilla y 100 pesos en preventa, que puede adquirirse a través del número 9993291313.