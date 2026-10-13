NASCAR México llega a Progreso y Mérida: conoce los horarios y actividades

Como parte de las actividades de la NASCAR México en Yucatán por motivo de la "Aurora Networks - Ruckus Networks, Yucatán 120" y el "Gran Premio Yucatán 200", este jueves y viernes se tendrán actividades como exhibición de autos y firma de autógrafos.

La NASCAR México confirmó que se tendrán actividades en Progreso y Mérida este 15 y 16 de octubre con una convivencia junto a los participantes del encuentro de velocidad.

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Además, se tendrá una exhibición de autos que formarán parte de las carreras, además de firma de autógrafos junto a los participantes.

Las actividades comenzarán en el Malecón de Progreso este jueves 15 de octubre de 18:00 a 20:00 horas, con acceso a todo el público.

Posteriormente, el viernes 16 de octubre llegarán al Centro Histórico de Mérida en la Plaza Grande, en un horario de 19:00 a 21:00 horas.

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NASCAR México llega a Yucatán

La temporada 2026 de NASCAR México Series tendrá una doble jornada en Yucatán este 17 y 18 de octubre en el Autódromo Yucatán.

Los boletos para la "Aurora Networks - Ruckus Networks, Yucatán 120" y el "Gran Premio Yucatán 200" ya se encuentran disponibles para disfrutar de este encuentro de velocidad.