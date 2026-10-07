Teatro La Rendija en Mérida abre sus puertas a “La Escena detenida”, muestra de Danna Conde

Ante un público lleno, el Teatro de La Rendija en Mérida inauguró hace unos días en sus instalaciones la muestra fotográfica "La Escena detenida" de Danna Conde y presentó el resultado del Laboratorio de Creación Escénica "Lenguas de Agua. Butes y las Sirenas".

La velada empezó con un recorrido por el trabajo de la fotógrafa Danna Conde, cuya mirada documenta de manera extraordinaria lo que ocurre en escena.

Entre el acervo visual se encuentran 54 imágenes de obras de teatro como "Ismene (sus motivos), "Lenguas de Agua. Butes y las Sirenas", "Sobre Ofelia, una flor", entre otras. Durante la inauguración, Conde explicó que la muestra forma parte de un proyecto que comenzó durante su servicio social en La Rendija.

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En ese sentido, agradeció el apoyo de su mentor, Pedro Massa, así como de los fundadores del recinto artístico, Raquel Araujo y Óscar Urrutia, por brindarle el espacio para presentar su obra. Asimismo, reconoció a Urrutia por la curaduría e impresión de las fotografías.

"Durante este tiempo tuve la oportunidad de aprender, conocer a muchas personas que pasaron este escenario y de crecer como fotógrafa. Quiero agradecer a la maestra Raquel y al maestro Óscar, por confiar en mi trabajo y de permitirme cerrar de una manera tan bonita, y a todo el equipo de La Rendija, Erik, Luisa, Karlita, Roberto, David y Luger", finalizó Danna Conde.

Al finalizar el recorrido, el público fue invitado a disfrutar de la proyección de "Lenguas de Agua. Butes y las Sirenas", una colaboración artística de los directores Raquel Araujo y Óscar Urrutia y el músico David Puc.

La pieza cuenta con la participación de la soprano Cristina Woodward, Angie Canto, Eduardo Sansores, Luisa Montoya y Andy Pandy, así como del camarógrafo Pedro Massa.

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Este montaje final es el resultado de las grabaciones del cineasta Óscar Urrutia y del material audiovisual proporcionado por el público cuando hace unos meses se hizo la puesta en escena que se inspira en la lectura de Butes de Pascal Quignard, quien retoma la figura de un marinero que sucumbe al canto de las sirenas y se tira al mar.

Se trata de un proyecto que fue posible gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Por último, los espectadores tuvieron la oportunidad de escuchar de las y los actores sobre su proceso artístico durante un conversatorio, abriendo un espacio de diálogo sobre esta obra que combinó cine, música y teatro.