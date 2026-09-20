“Autobiografía del algodón” llega al Teatro Daniel Ayala de Mérida

Volver al árbol genealógico es resucitar a los muertos; es rastrear sus huellas en archivos y relatos familiares para reconstruir una memoria tan íntima como colectiva. Ese es el caso de "Autobiografía del algodón", novela de Cristina Rivera Garza, que este domingo 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas será llevada al escenario por la compañía regiomontana “Gorguz Teatro”, bajo la dirección de Alberto Ontiveros y la dramaturgia de Felipe Villarreal.

El Teatro Daniel Ayala de Mérida ofrecerá la última función de esta adaptación que logra conservar la esencia fragmentaria e híbrida de la novela homónima al introducir en escena a la autora, interpretada por Rosalva Eguía, que mediante siete tiempos desentierra no sólo el origen de su familia que fue marcado por el despojo de la tierra y la migración, sino también el impacto del auge y el declive de la producción e industria algodonera en la frontera entre México y Estados Unidos, al norte de Nuevo León.

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En esta puesta en escena, el personaje de Cristina Rivera Garza le habla al público, regresa al pasado, duda de la veracidad de la historia que ella misma cuenta, porque como menciona "la memoria es la ficción por excelencia", es decir, lo poco o lo mucho que se sabe sólo es posible rastrearlo mediante fotografías, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, y reconstruir a partir de ahí requiere también de la especulación.

Apoyada de estos archivos, ella recupera momentos afectivos y vitales de sus abuelos maternos y paternos, así como de los trabajadores del Sistema de Riego Número 4 que fueron reprimidos durante la huelga de principios de abril de 1934 en Estación Camarón, en la que un joven José Revueltas también participó y que a lo largo de la pieza teatral interviene con fragmentos de “El luto humano”.

A la par que se van desarrollando estas historias cargadas de una gran poética, la escenografía, la danza, los movimientos corporales, recursos multimodales y la música mexicana juegan un papel muy importante para explorar el símbolo del algodón, de la tierra e incluso de las palabras "pertenecer", "mudar de sitio" y "regresar" cuando al lugar que se le llama hogar se convierte en "una tierra seca sin lluvias junto a un río inútil y junto a una presa inservible, cuyas cuarteaduras dejaron escapar el agua".

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En ese sentido, usar archiveros de principio a fin como parte de la escenografía vuelven esta obra una travesía de los recuerdos. De cada cajón, hombres y mujeres sacan objetos, documentos y pertenencias para contar sobre su vida. Los personajes son encarnados por Rosalva Eguía, Cassandra Colis, Marcela Humphrey, Caridad Gómez, Gustavo Holguín, Bruno Sangar, José Olivares y Mauricio Zapien.

Esta obra tan compleja dialoga incluso con el presente, y ese es uno de los recursos que la compañía logra desarrollar con gran desenvoltura. Así ocurre cuando todos los actores mencionan que Rivera Garza dedica el libro a Antonio Rivera Peña e Ilda Garza Bermea; a Saúl Hernández y a Matías Rivera de Hoyos; y a su hermana, Liliana Rivera Garza. Y que esta adaptación va dirigida a sus seres queridos:

"Yo le dedico esta obra a Lucero Eguía, mi hermana; para doña Nina y don Jimmy; para doña Chelo y Carlotita; para don Manuel y doña Lilia; para Manuel González; para Beatriz, Virgina y Sabina; para Gloria, Enrique y tío Manuel; para el maestro Gerardo Dávila…".

Con esta adaptación teatral, la compañía se despide de Mérida, Yucatán, luego de estar aproximadamente un mes como parte de las residencias artísticas del 12° Festival de Teatro de la Rendija. Iberoamérica en Escena, que son posibles gracias a la organización de Raquel Araujo y Óscar Urrutia, la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) y del programa México en Escena-Grupos Artísticos.