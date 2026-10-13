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Mérida se convierte en el primer municipio de México en integrarse a la Alianza México Ciberseguro

El Ayuntamiento de Mérida impulsará la capacitación, la prevención de riesgos informáticos y el intercambio de conocimientos con especialistas e instituciones.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

2 min

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Ayuntamiento de Mérida impulsará nuevas medidas de ciberseguridad
Ayuntamiento de Mérida impulsará nuevas medidas de ciberseguridad / Víctor Lara

Mérida se convirtió en el primer municipio de México en integrarse a la Alianza México Ciberseguro, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación entre instituciones y especialistas para mejorar las prácticas de protección digital. La adhesión fue encabezada por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada y el representante de la alianza, Ernesto Ibarra Sánchez.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la Semana de la Ciberseguridad y CyberMeet 2026, encuentro que reunió a representantes del sector tecnológico, empresarial y académico para abordar los retos de la seguridad informática.

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Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Mérida busca reforzar las medidas de protección de la información y garantizar la continuidad de los servicios digitales, ante el crecimiento del uso de herramientas tecnológicas en la administración pública.

Como parte de su adhesión, el municipio se integrará a una red de instituciones y especialistas que promueven el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y el desarrollo de una cultura de prevención frente a los riesgos digitales.

Entre los compromisos asumidos se encuentra la participación en iniciativas de sensibilización y concientización, así como el impulso de mejores prácticas en materia de seguridad de la información.

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También se contempla promover espacios de capacitación, compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre los gobiernos, las universidades, la sociedad civil y el sector productivo.

La incorporación ocurre en un contexto en el que la digitalización de los servicios públicos plantea nuevos desafíos para las autoridades, particularmente en la protección de datos, la prevención de incidentes informáticos y la confianza de la ciudadanía en las plataformas digitales.

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