Ameba Naegleria en seis lagos de Mérida: qué parques siguen abiertos y cuáles son las restricciones

Luego de confirmarse la presencia de la ameba Naegleria en seis lagos artificiales de Mérida, autoridades mantienen la vigilancia en estos cuerpos de agua, descartando el cierre de los sitios públicos donde se encuentran, pero restringiendo el acercamiento de las personas a los espacios acuáticos.

El Gobierno de Yucatán, a través de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), informa los resultados del análisis de nueve cuerpos de agua artificiales de Mérida, de los cuales seis dieron resultados positivos, mientras que otros tres se encuentran fuera de riesgo.

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Por esta razón, estos seis lagos artificiales de la ciudad se encuentran cerrados, los cuales aunque no son aptos para nadar, se colocaron cintas de restricción precautoria debido a que son espacios públicos.

Lagos de Mérida con la ameba Naegleria

Son seis lagos que fueron confirmados con la presencia de la la ameba Naegleria en la ciudad de Mérida, entre ellos:

Lago de Plaza La Isla

Lagos Oriente y principal del complejo Cabo Norte

Lago del Zoológico Centenario de Mérida

Lago del Parque La Plancha

Lago del Parque Ecológico del Poniente

Además, otros tres lagos que dieron resultados negativos permanecen abiertos, aunque con vigilancia por las autoridades.

Lago Central de Cabo Norte

Acuaparque de Mérida

Lago del Zoológico Animaya

Medidas para visitar los parques de Mérida

Autoridades señalaron que los parques con lagos artificiales donde se confirmó la ameba Naegleria permanecen abiertos, aunque se mantiene la prohibición de acercarse a los cuerpos de agua.

Cabe señalar que la ameba Naegleria vive de forma natural en agua dulce tibia y estancada, en Yucatán y en el resto del mundo.

Solo causa infección cuando el agua entra con fuerza por la nariz, por ejemplo al sumergirse, pues no se contagia de una persona a otra, no se adquiere por beber agua y no se transmite por salpicaduras.

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Mantienen vigilancia en lagos de Mérida

Por instrucción del Gobernador Joaquín Díaz Mena, la vigilancia se amplió a los cuerpos de agua artificiales de la ciudad y los resultados se informan completos.

La Mesa Interinstitucional de Agua Segura, con la UADY, el Cinvestav, el Centro Hideyo Noguchi, la Japay y la Conagua, trabaja en una regla permanente para los lagos artificiales del estado.

Mientras tanto, la vigilancia continúa en más cuerpos de agua artificiales. Cada resultado se dará a conocer el día que llegue, con su medida de atención y su operador responsable.