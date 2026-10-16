Iepac proyecta 631.5 mdp para organizar las elecciones de 2027 en Yucatán

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán proyecta ejercer 631.5 millones de pesos (mdp) en el 2027, año en que organizará la renovación del Congreso local y los ayuntamientos del estado.

El Consejo General aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto de Egresos, que será enviado al Ejecutivo para incorporarlo a la propuesta presupuestal estatal antes de pasar al Legislativo.

Del total presupuestado, 212.8 mdp (alrededor de una tercera parte) se destinarían al financiamiento público de partidos y candidaturas independientes; otros 212.6 mdp para remuneraciones del personal del Instituto y de quienes participen en las actividades electorales.

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La organización de los comicios absorbería 161 mdp, mientras 33.4 mdp se destinarían al funcionamiento de las oficinas y 11.7 mdp a otros programas institucionales.

La propuesta para el 2027 supera en casi 108 millones de pesos el presupuesto originalmente solicitado por el Iepac para el 2024, cuando pidió 523.6 mdp para organizar las elecciones locales de ese año. La diferencia representa un aumento aproximado de 20.6%.

En aquella elección, el organismo había planteado 188.7 millones de pesos para financiamiento de partidos y 129 millones para proceso electoral. Para el 2027, esas partidas subirían a 212.8 y 161 mdp, respectivamente.

La comparación debe hacerse con cautela porque se trata de proyectos presupuestales y el Congreso estatal puede modificar la solicitud antes de aprobarlo. En el 2024, el Legislativo autorizó inicialmente 436.6 mdp, unos 87 millones enos que los 523.6 millones solicitados por el Instituto.

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El proceso electoral local 2026-2027 comenzará el 6 de noviembre próximo. El calendario aprobado establece precampañas del 15 de enero al 12 de febrero, campañas del 20 de abril al 2 de junio y el periodo para que aspirantes independientes recaben apoyo ciudadano del 4 de enero al 12 de febrero.

Para preparar los comicios, el Iepac ya integró comisiones temporales encargadas de dar seguimiento al PREP, documentación y material electoral, cómputos distritales y municipales, consejos electorales y coordinación con el INE.

El Instituto también aprobó el calendario de ministraciones mensuales y las partidas que deberán destinarse a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.