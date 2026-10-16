Buscan instalar otro banco de materiales en zona de protestas mayas en Umán

Un nuevo proyecto de extracción de material pétreo pretende instalarse en Hotzuc comisaría de Umán, sobre una superficie de 48.5 hectáreas, en una zona donde comunidades mayas han protestado durante los últimos meses contra la expansión de bancos de materiales.

La solicitud de autorización de impacto ambiental fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y corresponde al proyecto denominado Banco de materiales Umán, previsto en el tablaje catastral 100104.

El aviso fue publicado este 15 de octubre en el Diario Oficial del Estado y establece que el expediente permanecerá disponible durante cinco días hábiles para consulta pública y presentación de observaciones.

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El proyecto contempla una superficie total de 485 mil 955.51 metros cuadrados.

De esa extensión, 263 mil 161.52 metros cuadrados, equivalentes a 54.15%, serían utilizados directamente para extracción.

Otros 211 mil 49.04 metros cuadrados se reservarían para conservación, mientras 8 mil 585.69 metros cuadrados funcionarían como área de maniobras y 3 mil 159.26 metros cuadrados se destinarían a oficinas.

Zona bajo presión por la actividad

La propuesta aparece en medio de un conflicto creciente por la actividad extractiva en Umán y comunidades cercanas.

Habitantes de Hotzuc, Yaxcopoil y Tebec han denunciado durante los últimos meses afectaciones relacionadas con polvo, explosiones, tránsito constante de camiones pesados y posibles daños a viviendas y cuerpos de agua.

En septiembre, pobladores de distintas localidades bloquearon carreteras para exigir el cierre de bancos de materiales y frenar nuevas autorizaciones.

Las protestas también se intensificaron después de un accidente vial en el que murió un joven y una mujer resultó gravemente lesionada.

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Habitantes atribuyeron el hecho a un volquete relacionado con la empresa Procon, aunque esa responsabilidad debe distinguirse de cualquier determinación oficial derivada de una investigación.

Aún no autorizado

La publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental no implica que el banco ya cuente con autorización. La SDS abrió el expediente 148/2026 para que ciudadanos, organizaciones y otros interesados puedan revisar el proyecto y presentar observaciones o propuestas de prevención y mitigación.

En caso de aprobarse, los responsables deberán cumplir las medidas establecidas en la manifestación ambiental y cualquier condición adicional que determine la dependencia.

La organización Utsil Kuxtal acompaña a la Red de Pueblos contra la Minería, que ha solicitado a autoridades estatales, federales y municipales detener la expansión de actividades extractivas y atender las afectaciones denunciadas por las comunidades.

El nuevo proyecto vuelve al corredor de Umán en el centro del debate sobre el crecimiento de los bancos de materiales y sus impactos acumulados en la zona.