Descartan cierre de parques, plazas y el zoológico de Mérida con lagos donde se confirmó la ameba “Naegleria”

Los Servicios de Salud de Yucatán detectaron presencia de Naegleria en seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida y ordenaron suspender cualquier contacto con el agua mientras se realizan trabajos de saneamiento.

Los cuerpos de agua con resultado positivo son los de Plaza La Isla; los lagos oriente y principal de Cabo Norte; el Zoológico del Centenario; el Gran Parque La Plancha, y el Parque Ecológico del Poniente.

En los seis puntos deberán colocarse barreras y avisos para impedir que visitantes entren en contacto con el agua, mientras los operadores realizan acciones de limpieza y saneamiento con acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Cinvestav.

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Los parques, zoológicos y espacios donde se encuentran los lagos permanecerán abiertos, ya que la restricción se limita al contacto con el agua.

Los otros tres cuerpos analizados —el lago central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya— tuvieron resultados negativos para Naegleria.

Amplían vigilancia tras caso de septiembre

Los análisis forman parte de la vigilancia sanitaria ampliada después del caso registrado en septiembre relacionado con el lago de Plaza La Isla. A partir de ese episodio, 361 personas que habían estado en ese cuerpo de agua fueron sometidas a seguimiento sanitario.

La vigilancia concluyó el 4 de octubre sin que ninguna desarrollara la enfermedad, según informó la Secretaría de Salud estatal.

Los nueve lagos revisados son de ornato y ninguno se utiliza oficialmente para nadar.

En Animaya opera un recorrido en catamarán, pero sin que los visitantes tengan contacto directo con el agua.

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El riesgo ocurre cuando el agua entra por la nariz

Naegleria puede encontrarse de manera natural en agua dulce tibia y estancada. La infección asociada a este microorganismo es poco frecuente y ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz, particularmente durante inmersiones o actividades en las que el líquido penetra con fuerza.

No se transmite de persona a persona ni se adquiere por beber agua.

La autoridad sanitaria señaló que la recomendación general para lagos y estanques, independientemente de que hayan obtenido resultados positivos o negativos, es evitar que el agua entre por la nariz.

Entre los síntomas que requieren atención médica inmediata se encuentran fiebre acompañada de dolor intenso de cabeza, náuseas, vómito o rigidez de cuello.

Saneamiento antes de reabrir el contacto

Cada operador será responsable de sanear el cuerpo de agua que administra, independientemente de que corresponda al Ayuntamiento, al Gobierno federal o a un particular.

El contacto con el agua podrá reanudarse sólo después de que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria y los análisis de laboratorio confirmen que puede retomarse su uso habitual.

La vigilancia se extenderá a otros cuerpos artificiales del estado.

En paralelo, autoridades estatales trabajan con la UADY, el Cinvestav, el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, la Japay y la Conagua en criterios permanentes para la vigilancia sanitaria de estos espacios.