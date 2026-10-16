Detectan irregularidades en embarcaciones pesqueras durante vigilancia marítima en Celestún

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), realizó la retención precautoria de una embarcación, producto pesquero y artes de pesca durante un operativo de vigilancia marítima en inmediaciones de Celestún.

De acuerdo con la Novena Zona Naval, las acciones se llevaron a cabo en días pasados como parte de las labores para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como otras actividades ilícitas en la zona.

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Durante el primer evento, el personal inspeccionó una embarcación en la que detectó irregularidades en la documentación y en el uso de las artes de pesca. Ante esta situación, elementos de Conapesca procedieron a la retención precautoria de los implementos.

En una segunda intervención, las autoridades inspeccionaron otra embarcación y localizaron aproximadamente 17 kilogramos de pulpo y siete kilogramos de pescado de la especie boquinete.

Además, encontraron un compresor, un tanque de oxígeno de fabricación artesanal, tres visores, tres pares de aletas, dos boquillas, dos pistolas neumáticas con varilla, dos bicheros y alrededor de 50 metros de manguera.

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Debido a que la embarcación no contaba con los permisos correspondientes y se detectaron irregularidades, Conapesca determinó la retención precautoria de la unidad, su motor, el producto pesquero y las artes de pesca, a fin de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Como parte del operativo, personal naval también impartió pláticas de concientización a nueve pescadores sobre la importancia de contar con permisos y documentación en regla, utilizar artes de pesca autorizadas, respetar los periodos de veda y cumplir con las tallas mínimas de captura establecidas en la normatividad vigente.