Se incendia camión de carga en el Periférico Sur de Mérida

Un camión de carga se incendió sobre el Periférico Sur de Mérida, a la altura del retorno de Umán, lo que generó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Cuerpo de Bomberos.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la pesada unidad circulaba por la zona y, al percatarse de que salía humo del motor, decidió detener la marcha para revisar la situación.

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Sin embargo, en cuestión de segundos, el fuego comenzó a extenderse hasta envolver parte del camión, lo que provocó una intensa llamarada y una columna de humo visible en las inmediaciones.

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Ante la emergencia, elementos de la SSP arribaron al lugar y acordonaron el área para facilitar las labores de los bomberos, quienes se encargaron de combatir el incendio.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. De manera preliminar, se presume que pudo haberse tratado de un cortocircuito en el motor; no obstante, serán las autoridades correspondientes las que determinen el origen del fuego.