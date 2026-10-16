Machetean a joven en la cabeza por defender a su familiar durante una riña en la Región 258 de Cancún

​Una noche de copas y tensiones entre vecinos estuvo a punto de convertirse en una tragedia en la Manzana 95 de la V Privada Lakin, en la Región 258.

Lo que comenzó como una discusión de banqueta escaló a una violenta agresión cuando un grupo de sujetos en estado de ebriedad buscó pleito, dejando como saldo a un joven gravemente herido de un machetazo en la cabeza.

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​De acuerdo con los testimonios de vecinos y testigos en el lugar, todo se desató cuando los ebrios comenzaron a provocaciones e insultos contra el hermano de la víctima.

Al darse cuenta de que la situación se salía de control y su familiar corría peligro, el joven no dudó en salir a defender a su amigo. Sin embargo, no esperaba que uno de los agresores sacara a relucir un arma blanca y lo atacara de manera salvaje directalmente a la cabeza.

​El fuerte impacto le provocó una profunda cortada en el cráneo, dejando al joven sangrando intensamente sobre la vía pública. Ante la gravedad de la escena, vecinos llamaron de inmediato al número de emergencias 911, lo que movilizó a varias patrullas de la Policía Municipal y a una unidad de paramédicos. ​

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios en el sitio para contener la hemorragia y, debido a la delicada posición y extensión de la herida, lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

​Por su parte, el agresor, tras demostrar su "valentía" al atacar con ventaja, corrió a esconderse dentro de su propio domicilio apenas escuchó las sirenas de las patrullas.

Con esta maniobra logró evadir la detención en flagrancia y no terminar tras las rejas de inmediato. ​

Sin embargo, fuentes en el lugar señalaron que su refugio solo le dará un alivio temporal. Los elementos policiales recopilaron datos e identidades en el sitio, por lo que se prevé que la Fiscalía General del Estado (FGE) abra una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, dando paso a una orden de aprehensión para que responda ante la ley.