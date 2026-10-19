Habilitan los Módulos Renacimiento como puntos de recarga de las tarjetas Va y Ven

Las tarjetas del sistema de transporte público Va y Ven podrán recargarse en los 28 Módulos Renacimiento de Yucatán, mediante un convenio entre la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), con el que se busca ampliar las opciones para realizar esta operación en Mérida y el interior del estado.

El servicio se incorporará de manera gradual en 16 módulos de Mérida y 12 ubicados en otros municipios, conforme avancen las validaciones técnicas y operativas de cada punto. Las recargas se realizarán exclusivamente mediante tarjetas bancarias, por lo que esta modalidad estará sujeta a las condiciones establecidas para el funcionamiento del servicio.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez; el encargado del despacho de la ATY, Aldo Cerezo Cázares, y el subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional, Gonzalo Canché Cetz.

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Buscan ampliar las opciones para recargar tarjetas Va y Ven

La incorporación de las recargas en los Módulos Renacimiento forma parte de una estrategia para acercar los servicios públicos a la población mediante herramientas digitales y aprovechar la infraestructura de atención disponible en distintas localidades de Yucatán.

Al respecto, Juan Sánchez Álvarez señaló que el convenio permitirá facilitar el acceso a los servicios mediante soluciones tecnológicas y la coordinación entre dependencias, con el propósito de responder a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

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La medida también se relaciona con los objetivos de simplificación administrativa y digitalización contemplados en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca reducir los obstáculos y costos asociados a la realización de trámites y al acceso a servicios públicos.

Va y Ven registra más de 372 mil pasajeros por día hábil

La ampliación de los puntos de recarga se plantea ante la demanda del sistema de transporte público en Yucatán. De acuerdo con cifras de la ATY, durante 2025 Va y Ven registró un promedio de 372 mil 638 pasajeros por día hábil.

El servicio es utilizado diariamente para trasladarse a centros de trabajo, escuelas y otros espacios de actividad social y económica, por lo que la habilitación de nuevos puntos busca ofrecer alternativas adicionales para que las personas puedan recargar sus tarjetas.

La puesta en marcha será gradual en los 28 Módulos Renacimiento, conforme las autoridades definan las etapas y ubicaciones en las que operará el servicio.