FGE Yucatán recibe 66 mil 900 expedientes en un año, un promedio de 5 mil 575 nuevos casos cada mes

La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta una carga de más de 5 mil 500 denuncias mensuales en Yucatán, mientras mantiene un programa para reducir el rezago de investigaciones acumuladas y atender decenas de miles de expedientes nuevos cada año.

Durante el 2025, la institución inició 66 mil 900 expedientes, un promedio de alrededor de 5 mil 575 por mes, de acuerdo con los datos presentados por el fiscal Juan Manuel León León ante el Congreso del Estado.

Trabajo compartido

La recepción y seguimiento de las denuncias se distribuye entre el edificio central de la FGE, tres agencias periféricas y 11 oficinas en municipios del interior.

El volumen obliga a la institución a combinar la atención de nuevos casos con la resolución de carpetas pendientes de años anteriores. Según el segundo informe de gestión, el programa implementado para abatir ese rezago reporta un avance del 64% después de dos años.

Noticia Destacada Oxkutzcab recibe 18 veces más remesas por habitante que Mérida

La Fiscalía no precisó en la información presentada ante el Legislativo cuántas carpetas continúan pendientes, por lo que el porcentaje no permite conocer todavía el tamaño exacto del acumulado restante.

Nueve de cada 10 solicitudes terminan en vinculación

En el terreno judicial, la Fiscalía General del Estado solicitó durante el 2025 la vinculación a proceso de 1,549 personas imputadas por algún delito.

De ellas, 1,446 fueron vinculadas, lo que representa una efectividad de 93.4% sobre las solicitudes presentadas ante los jueces.

La institución también reportó 413 sentencias, de las cuales 383 fueron condenatorias.

Esto significa que aproximadamente 92.7% de las resoluciones obtenidas tuvieron resultado condenatorio.

Las cifras, sin embargo, corresponden a distintas etapas del proceso penal y no deben interpretarse como si los 66 mil 900 expedientes iniciados durante el año hubieran derivado directamente en procesos o sentencias en ese mismo periodo.

Recuperan 160 millones mediante acuerdos

La justicia alternativa representó otra vía de resolución. Durante el año se concretaron 3 mil 802 acuerdos reparatorios, que permitieron recuperar 160.2 millones de pesos en favor de víctimas.

Noticia Destacada Frente estacionario y humedad del Caribe mantendrán las lluvias en Yucatán

La unidad responsable cuenta con 47 facilitadores certificados para intervenir en procedimientos donde la legislación permite alcanzar soluciones mediante mediación y reparación del daño, mecanismo que evita que determinados conflictos lleguen hasta juicio y permite que las víctimas obtengan una compensación acordada en el proceso.

Más de 400 mil atenciones

Además, la Fiscalía informó haber brindado más de 400 mil atenciones en el 2025 mediante una red de 21 módulos de servicio ciudadano. La cifra incluye orientación, trámites y servicios, por lo que no equivale al número de denuncias o carpetas abiertas.

En materia de capacitación, 977 servidores públicos participaron en actividades relacionadas con ética, derechos humanos y sensibilización. También reportó 1,715 acciones de prevención del delito, entre talleres, pláticas y ferias, que alcanzaron a 117 mil 752 personas.

Como parte de los cambios para la siguiente etapa, León León adelantó la creación de un Consejo de Participación Ciudadana que buscará incorporar representantes de distintos sectores al seguimiento de las acciones de la FGE.

El principal reto, sin embargo, continúa siendo el volumen de asuntos que ingresan cada mes: más de 5 mil 500 nuevas denuncias frente a una estructura que todavía trabaja para resolver el rezago acumulado.