Feria Libre acerca servicios de salud y bienestar a mujeres de 13 municipios de Yucatán

Un total de 2 mil 217 personas ha recibido atención gratuita a través de las 46 jornadas de la estrategia Feria Libre: Salud y Bienestar para las Mujeres, impulsada por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en distintos municipios de Yucatán.

La estrategia tiene como objetivo acercar servicios de salud, prevención, orientación y autocuidado a las comunidades, con la finalidad de evitar que las personas tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención.

De acuerdo con los resultados reportados, entre las personas beneficiadas se encuentran mil 604 mujeres, 186 niñas y niños y 427 hombres, provenientes de Mérida, Peto, Homún, Hoctún, Umán, Kanasín, Tixpéhual, Ucú, Tecoh, Celestún, Halachó, Maxcanú y Kinchil.

Noticia Destacada Mérida tendrá nueva ruta del Sistema Va y Ven: esto se sabe hasta ahora

Feria Libre suma 46 jornadas y avanza hacia la meta de 86 en Yucatán

De las 86 Ferias Libres programadas para este año, ya se han realizado 46, lo que representa un avance del 53 por ciento. La estrategia continuará con nuevas jornadas en municipios como Progreso, Izamal, Sotuta, Cantamayec, Ticul, Tetiz, Yaxcabá, Chankom, Valladolid, Chikindzonot, Tixcacalcupul, Tekax, Espita, Panabá, Buctzotz y San Felipe.

La secretaria de las Mujeres, Sisely Burgos Cano, señaló que facilitar el acceso a los servicios de salud y promover el autocuidado contribuye al bienestar y la autonomía de las mujeres.

Explicó que incorporar la perspectiva de género permite identificar desigualdades y barreras que pueden dificultar el acceso oportuno a servicios de salud física, mental, sexual y reproductiva.

Noticia Destacada Tras comerse a un perro, capturan a cocodrilo en el balneario Chiquilá de Río Lagartos

También destacó que el autocuidado ayuda a reconocer factores de riesgo, tomar decisiones informadas sobre el bienestar y prevenir enfermedades y situaciones de violencia.

Jornadas incluyen atención para mujeres mayahablantes y personas con discapacidad

Del total de mujeres atendidas, 181 son hablantes de lengua maya y 35 tienen alguna discapacidad, por lo que las jornadas consideran criterios de inclusión y pertinencia cultural para responder a las diferentes necesidades de las comunidades.

Las Ferias Libres concentran 18 servicios y acciones gratuitas, entre los que se encuentran atención odontológica, fisioterapia y readaptación deportiva, exámenes de la vista, servicios de salud mental y reproductiva, aplicación de vacunas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y orientación.

Además, participan el programa Renacimiento Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Salud, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey), el Instituto para la Educación de los Adultos (Ieaey), así como otras instituciones públicas y privadas.

Con la programación de las próximas jornadas, Semujeres busca ampliar la cobertura territorial de Feria Libre durante los siguientes meses y acercar servicios de prevención, autocuidado, orientación y atención integral a mujeres y familias de más municipios de Yucatán, con la meta de alcanzar 86 ferias al cierre de 2026.