Mérida se ubica entre los 40 municipios con mayores ingresos por hogar en México

Mérida se colocó entre los 40 municipios y alcaldías con mayor ingreso promedio por hogar del país, pero el desempeño de la capital contrasta con amplias diferencias económicas dentro de Yucatán, donde más de cuatro de cada 10 municipios permanecen en los estratos de ingreso bajo o muy bajo.

El Ingreso Corriente para los Municipios de México 2024, elaborado por el Inegi, estimó para Mérida 103 mil 122 pesos por hogar cada trimestre, cifra que la ubicó en el puesto 35 entre las demarcaciones con los niveles más elevados.

Si el monto se distribuyera de manera uniforme entre los tres meses del periodo equivaldría a unos 34 mil 374 pesos mensuales por hogar, aunque ese cálculo no debe interpretarse como salario promedio de sus habitantes.

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La capital yucateca quedó dentro de la categoría denominada por el organismo como “ingreso muy alto”, reservada para municipios con promedios trimestrales de entre 80 mil 70 y 176 mil 661 pesos.

Ese grupo es reducido: sólo 148 de los 2 mil 469 municipios analizados, alrededor de 6% del total, alcanzaron esa clasificación.

En el extremo superior aparecen Benito Juárez, en Ciudad de México, con 176 mil 661 pesos trimestrales; Miguel Hidalgo, con 155 mil 273, y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 149 mil 95.

Mérida supera en el listado a Cananea, Guadalajara, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa de Morelos y San Luis Potosí.

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Sin embargo, el promedio de la capital no refleja la realidad económica de todo Yucatán.

Sólo 1.9% de los municipios yucatecos aparece en el estrato de ingreso muy alto y otro 8.5% se encuentra en el nivel alto. En contraste, 29.2% está clasificado con ingreso bajo y 13.2% con muy bajo, lo que en conjunto representa 42.4% del territorio municipal del estado.

Otro 47.2% se encuentra en el nivel medio.

El estudio también muestra una mejora entre el 2022 y el 2024. En ese periodo, 30.2% de los municipios de Yucatán registró un aumento estadísticamente significativo en su ingreso corriente promedio por hogar.

La proporción coloca al estado entre los de mayor avance relativo, sólo detrás de Quintana Roo, con 36.4%; Nuevo León, 35.3%; Morelos, 33.3%, y Ciudad de México, 31.3%.

Así, los datos muestran dos realidades simultáneas: Mérida se encuentra entre las demarcaciones con mayores ingresos promedio del país, mientras buena parte de los municipios yucatecos continúa varios escalones por debajo.