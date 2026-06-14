“La tecnología no sustituye al médico”: IMSS Bienestar tras histórica cirugía robótica en el hospital O'Horán de Mérida

La llegada de la inteligencia artificial, la cirugía robótica y los equipos médicos de alta especialidad a los hospitales públicos de Yucatán está transformando la manera en que se brindan los servicios de salud. Sin embargo, junto con estos avances también han surgido dudas y conceptos erróneos sobre el papel que desempeña la tecnología en la atención médica.

Ante este panorama, el IMSS Bienestar lanzó un llamado a la población para comprender que estas herramientas no sustituyen a médicos, enfermeras ni especialistas, sino que funcionan como un apoyo para mejorar la precisión de los diagnósticos, optimizar procedimientos y fortalecer la calidad de la atención que reciben los pacientes.

El tema cobró relevancia tras la realización de la primera cirugía robótica en la historia del sistema público de salud de Yucatán, el pasado 10 de junio en el Nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

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El procedimiento consistió en una colecistectomía, intervención quirúrgica para retirar la vesícula biliar, practicada a una paciente de 45 años mediante un sistema robótico de última generación. Gracias a esta tecnología fue posible realizar una cirugía mínimamente invasiva, con mayor precisión y mejores perspectivas de recuperación.

Doctores tienen el mando

No obstante, autoridades sanitarias enfatizaron que cada movimiento del sistema robótico es dirigido y supervisado por personal médico especializado. “La cirugía robótica no reemplaza a los médicos; amplía sus capacidades”, destacó IMSS Bienestar al explicar que estos sistemas funcionan como una extensión de las habilidades del cirujano, permitiéndole ejecutar movimientos más precisos y acceder a zonas complejas del cuerpo con menor afectación para el paciente.

De igual forma, la inteligencia artificial tiene una función complementaria dentro de los servicios de salud. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de información permite identificar patrones, apoyar diagnósticos y facilitar la toma de decisiones clínicas, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de profesionales de la medicina.

Las autoridades también buscaron desmontar otro de los mitos más frecuentes: que la tecnología médica de vanguardia únicamente está disponible en hospitales privados. La reciente intervención realizada en el O’Horán demuestra que este tipo de servicios ya forman parte de la atención pública en Yucatán.

A través del modelo IMSS Bienestar, personas sin seguridad social pueden acceder gratuitamente a procedimientos y tecnologías que anteriormente solo estaban al alcance de instituciones privadas o centros especializados de alto costo.

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Estos avances forma parte de la estrategia de modernización impulsada en los hospitales públicos mediante inversiones destinadas al equipamiento, fortalecimiento de infraestructura y ampliación de la capacidad de atención.

Con tecnología de última generación y nuevos servicios especializados, el Hospital O’Horán comienza a consolidarse como uno de los centros médicos más avanzados del Sureste, capaz de ofrecer procedimientos con estándares equiparables a los de instituciones de referencia nacional.

Para IMSS Bienestar, el reto no se limita a incorporar nuevos equipos, también a generar confianza entre la población y explicar que la innovación tecnológica no desplaza el factor humano. Por el contrario, busca potenciar la experiencia, el criterio clínico y la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud.

La primera cirugía robótica realizada en el sistema público yucateco representa así un paso histórico hacia una medicina más moderna, donde la tecnología y el conocimiento humano trabajan de manera conjunta para ofrecer diagnósticos más precisos, tratamientos más efectivos y una atención de mayor calidad para la población.