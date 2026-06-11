Cirugía robótica gratuita ya es una realidad en Yucatán; así fue la primera operación en el Hospital O'Horán

La medicina pública de Yucatán marcó un antes y un después con la primera cirugía robótica en la historia del estado, efectuada en el Nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, que coloca a la entidad en la vanguardia de la atención médica especializada y abre una nueva etapa en el acceso de la población a tecnología de alta precisión.

La intervención fue una cirugía de vesícula practicada a una paciente de 45 años, diagnosticada con litiasis vesicular, mediante tecnología robótica que permite procedimientos más precisos, seguros y con una recuperación más rápida.

El gobernador Joaquín Díaz Mena y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, constataron los beneficios de esta innovación médica, que fortalece la capacidad del sistema público de salud en Yucatán.

Noticia Destacada Urgencias del nuevo Hospital O'Horán de Mérida opera con normalidad; Joaquín Díaz Mena supervisa funcionamiento

El Mandatario destacó que este avance es resultado de la coordinación y el compromiso entre los tres órdenes de gobierno, por lo que agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar un nuevo modelo de atención a la salud para los yucatecos.

“El modelo IMSS-Bienestar privilegia el acceso de la gente que menos tiene a tecnologías como la que estamos observando con esta operación robótica. Estamos muy contentos de lo que está ocurriendo en este hospital O’Horán; es apenas el comienzo y vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema de salud como lo merecen los yucatecos”, expresó.

Díaz Mena afirmó que cada paciente recuperado y cada familia que recibe atención de primer nivel reflejan que la transformación llega a donde más importa: a la salud y a la vida de la gente.

Formación de especialistas

Por su parte, Svarch Pérez señaló que esta primera cirugía robótica representa tecnología y equidad, ya que herramientas médicas que antes sólo estaban al alcance de quienes podían pagarlas ahora se ponen a disposición de quienes más las necesitan.

El funcionario federal indicó que este componente tecnológico también contribuye a la formación de especialistas y forma parte de una transformación orientada a la equidad, la calidad en la atención y la gratuidad de los servicios de salud.

“La cirugía robótica no es el punto de llegada, es el inicio de una enorme transformación que avanza por los carriles y por las sendas de la equidad, por las sendas de la calidad de la atención y por las sendas de la gratuidad”, reflexionó.

Noticia Destacada Antiguo Hospital O'Horán de Mérida cerraría el 15 de junio tras concluir el traslado total

En su intervención, la directora del Nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, María Teresa Zapata Villalobos, afirmó que la incorporación de la cirugía robótica es un avance trascendental para la atención médica especializada en Yucatán.

“Hoy vivimos un día histórico para la salud en nuestro estado. La cirugía robótica llega al Nuevo Hospital O’Horán para ofrecer a las y los pacientes procedimientos menos invasivos, con mayor precisión y una recuperación más rápida”, explicó.

Zapata Villalobos agregó que, entre sus principales beneficios, destaca la disminución de los días de estancia hospitalaria, lo que favorece una mejor calidad de vida para las personas que reciben atención.

Supervisión al inmueble

Durante su visita, el Gobernador recorrió las instalaciones con el director general del IMSS-Bienestar y la Directora del hospital, con el propósito de supervisar los trabajos realizados en las zonas afectadas por las recientes lluvias.

Dichas labores fueron efectuadas por la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las acciones para garantizar la operación y atención en las áreas intervenidas del hospital.

Asimismo, Díaz Mena conversó con pacientes y familiares para conocer sus opiniones, dudas y requerimientos, como parte del seguimiento directo a la atención que se brinda en este centro hospitalario.