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Remanentes del frente estacionario provocarán lluvias en Yucatán a partir del mediodía

Aunque las lluvias serán ligeras, se mantendrán este martes junto a temperaturas calurosas.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Frente estacionario se disipa, pero favorecerá lluvias en Yucatán a partir del mediodía
Frente estacionario se disipa, pero favorecerá lluvias en Yucatán a partir del mediodía / Por Esto!

Protección Civil de Yucatán (Procivy) pronosticó lluvias en diversas regiones del estado para este martes 20 de octubre, debido a los remanentes del frente estacionario ubicado al norte de la costa yucateca, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno, pese a que el sistema comenzará a disiparse.

De acuerdo con el pronóstico, las primeras precipitaciones se presentarían entre las 9:00 y las 11:00 horas en la zona costera y el noreste de Yucatán, principalmente en Tizimín y municipios cercanos.

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A partir del mediodía, las lluvias avanzarían hacia localidades del centro y sureste, mientras que después de las 13:00 horas alcanzarían el suroeste, el noroeste y la ciudad de Mérida.

En cuanto a las condiciones de temperatura, Procivy prevé un ambiente cálido a caluroso, con máximas de entre 29 y 31° C en el oriente del estado, de 34 a 36° en el poniente y de 30 a 32° en la costa.

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Respecto a las condiciones del viento, este predominará del este durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de 15 a 30 km/h. En las zonas de lluvia podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h.

Finalmente, el pronóstico contempla oleaje de aproximadamente 2.5 metros de altura en el litoral yucateco, como parte de las condiciones previstas para este martes.

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