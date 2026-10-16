“La he atendido en persona. Vamos a seguir al pendiente”: Joaquín Díaz Mena garantiza seguimiento a doña Josefina en su protesta frente a Palacio de Gobierno

La señora Josefina Ramos González, de 70 años, permanece frente a Palacio de Gobierno desde el jueves 15 de octubre, luego de solicitar atención a tres planteamientos relacionados con una pensión de viudez, un adeudo de agua y el desazolve de un pozo en su domicilio.

El Gobierno del Estado informó que los tres asuntos ya recibieron atención, pues el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) resolvió y pagó la pensión con retroactivo antes del inicio de la manifestación; la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) condonó un adeudo de 500 pesos, y este viernes comenzó los trabajos para desazolvar el pozo.

De acuerdo con la información oficial, el gobernador Joaquín Díaz Mena atendió personalmente a Ramos González el miércoles 14 de octubre, al término de un evento en el Instituto del Deporte, y canalizó sus solicitudes a Atención Ciudadana.

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El jueves, personal de la Japay y del Gobierno estatal le ofreció dialogar y revisar su caso en las oficinas correspondientes. Sin embargo, la mujer declinó algunas de las propuestas de atención y manifestó su interés en hablar directamente con la presidenta de México.

Durante la tarde y noche del jueves, paramédicos acudieron para ofrecerle una valoración médica, que rechazó. También se le proporcionaron alimentos y ropa, mientras familiares llegaron para acompañarla.

Este viernes 16 de octubre, el director general de la Japay, Francisco Torres Rivas, acordó trasladarla a su domicilio para supervisar los trabajos de desazolve del pozo, pero la mujer decidió permanecer frente a Palacio de Gobierno.

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Por su parte, Díaz Mena informó en la Mesa de Seguridad que esta mañana le ofreció hablar por teléfono, aunque ella reiteró que desea conversar con la Presidenta de la República.

El Gobierno estatal señaló que no se ha utilizado la fuerza ni se le ha solicitado retirarse del lugar. Indicó que personal de Atención Ciudadana, del DIF Yucatán y servicios médicos permanecen disponibles para brindarle apoyo mientras continúe en la vía pública, en coordinación con su familia.

La administración estatal agregó que la atención al caso permanece abierta y que recibirá a Ramos González cuando ella lo decida.