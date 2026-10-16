Atienden a doña Josefina, quien se manifestó por una deuda de la Japay y pensión de viudez en Mérida

El Gobierno del Estado informó sobre la atención brindada a Josefina Ramos González, de 70 años, quien se manifestó este jueves 15 de octubre frente a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y posteriormente frente a Palacio de Gobierno, para solicitar la condonación de un adeudo por el servicio de agua potable y el reconocimiento de una pensión de viudez ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De acuerdo con la información oficial, la Japay condonó el adeudo de 500 pesos que la mujer mantenía por el servicio de agua potable y se comprometió a verificar el suministro en su domicilio.

Noticia Destacada Centro Pilares Renacimiento del Sur de Mérida abrirá en 2027; obra registra 90% de avance

En cuanto a la pensión de viudez, el Gobierno estatal señaló que la resolución corresponde al Issste, al tratarse de una institución federal. No obstante, indicó que brinda acompañamiento a la mujer y solicitó a la delegación del instituto revisar su expediente conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 10 de febrero de 2026, relacionado con la valoración de pruebas de convivencia y dependencia económica de las concubinas.

Autoridades dieron seguimiento a las solicitudes de la mujer

Según la cronología difundida por el Gobierno estatal, el miércoles 14 de octubre, al término de un evento público, Josefina Ramos González expuso su situación directamente al gobernador Joaquín Díaz Mena, quien la canalizó al área de Atención Ciudadana.

La mañana del jueves 15 de octubre, durante su presencia en las oficinas de la Japay, el gerente comercial, Armando Basto Abán, le ofreció dialogar y canalizar su queja. Sin embargo, la mujer manifestó que únicamente quería hablar con el director general del organismo.

Posteriormente, frente a Palacio de Gobierno, personal de Atención Ciudadana también le ofreció dialogar. Durante la jornada, la jefa del Despacho del Gobernador, Ivonne Carrera Pérez, la atendió personalmente.

A las 17:00 horas, el director general de la Japay, Francisco Torres Rivas, acudió al lugar para informarle sobre la condonación del adeudo e invitarla a revisar su caso en las oficinas del organismo. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer declinó dialogar con él.

Noticia Destacada Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó incentivos del Programa de Apoyo al Autoempleo a 164 proyectos de familias yucatecas

Ofrecen asistencia médica y apoyo mientras permanezca en el lugar

El Gobierno estatal indicó que, durante la tarde, paramédicos acudieron a valorar el estado de salud de Josefina Ramos González debido a la lluvia; sin embargo, ella declinó la revisión médica. También se le ofrecieron alimentos y ropa, además de establecerse contacto con sus familiares.

La autoridad señaló que en ningún momento se utilizó la fuerza ni se le pidió que se retirara del lugar. Asimismo, informó que la Policía Municipal cerró el tramo de la calle para resguardar su seguridad.

Finalmente, indicó que la mujer manifestó su intención de permanecer en la vía pública hasta el sábado 17 de octubre, por lo que personal de Atención Ciudadana, del DIF Yucatán y servicios médicos estarán disponibles mientras continúe en el sitio.