Centro Cultural Lorca en Mérida celebrará el Día de las Bibliotecas con actividades gratuitas

Con cerca de seis mil títulos y actividades gratuitas para acercar a nuevos lectores a sus colecciones, el Centro Cultural Lorca celebrará el Día de las Bibliotecas este sábado 24 de octubre con un programa que combinará literatura, cine y narración de historias.

Karla Marrufo, encargada de la organización, registro y difusión del acervo de la biblioteca Manuel Fernández Trava, dijo que el objetivo es invitar al público a conocer sus instalaciones, familiarizarse con los libros disponibles y descubrir que acceder a la lectura no necesariamente implica un gasto.

El programa contempla tres actividades de 30 a 40 minutos cada una, de 16:00 a 18:00 horas, vinculadas con la literatura, el cine y la investigación bibliográfica.

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Libros y Cine presentará avances de películas y series basadas en obras literarias, con títulos disponibles en la biblioteca para despertar el interés por las historias originales y dar a conocer las novedades del acervo. Antes de Google permitirá explorar fuentes tradicionales de consulta, como enciclopedias, diccionarios y libros de historia, arte, fotografía, crítica y filosofía, útiles para tareas escolares e investigaciones. Nuevo Decamerón, inspirado en la obra de Giovanni Boccaccio, invitará a los asistentes a elegir un libro y compartir con el grupo sus hallazgos y experiencias durante el recorrido por la biblioteca.

Marrufo señaló que, aunque las actividades están abiertas al público en general, por el contenido de algunas propuestas se recomienda especialmente la participación de adolescentes y adultos.

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Al concluir el programa habrá un brindis de cortesía. Posteriormente, a las 18:00 horas se ofrecerá una charla de fotografía a cargo de Jorge Carlos Cortázar, para quienes deseen continuar con las actividades culturales del recinto.

La colección de la biblioteca Manuel Fernández Trava se ha formado a lo largo de los años mediante un repositorio familiar y donaciones de particulares. El acceso a las actividades, la consulta en sala, el préstamo de libros a domicilio y el trámite de credencial son gratuitos. Los usuarios pueden llevarse hasta tres libros por semana y renovar sus préstamos en línea si necesitan más tiempo para concluir la lectura.

El Centro Cultural Lorca se ubica en la C. 39-A 192, Gran San Pedro Cholul, detrás del campus de la UADY. La cartelera de actividades puede consultarse en sus páginas de Facebook e Instagram.