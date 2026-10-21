Promocionan la Feria Xmatkuil 2026 en la CDMX; apuntan a superar récord de visitantes

La edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil se realizará del 6 al 29 de noviembre, con Veracruz como estado invitado y una cartelera que combinará conciertos, espectáculos familiares, actividades culturales y tradiciones yucatecas.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 buscará superar los 3.5 millones de visitantes que recibió el año pasado, con una programación que reunirá música, cultura, tradición y entretenimiento durante 24 días. Así lo informó Alberto Basulto Soberanis, titular del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada en la Casa de Yucatán en la Ciudad de México.

En el marco de sus 52 años, la feria mantendrá su apuesta por reunir propuestas para públicos de todas las edades, además de proyectar las expresiones culturales que forman parte de la identidad yucateca. En esta ocasión, Veracruz participará como estado invitado.

Noticia Destacada Proyectan derrama económica de hasta 100 mdp con exposición ganadera mundial en Xmatkuil 2026

Xmatkuil 2026 tendrá conciertos gratuitos y artistas con acceso pagado

La cartelera musical será uno de los principales atractivos de la edición 2026. En el Centro de Espectáculos Montejo se presentarán de manera gratuita La Original Banda El Limón, Deorro y 3BallMty, Reik, Ha-Ash y Matisse, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, Cañaveral y Mariana Ochoa, Santos Bravos y Bronco.

A estos espectáculos se suman los conciertos de Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Ozuna, que tendrán acceso pagado. La oferta musical busca ampliar las opciones de entretenimiento para quienes visiten el recinto ferial durante noviembre.

Además de los conciertos, la programación contempla actividades en otros espacios, entre ellos el Teatro del Pueblo, así como 160 espectáculos infantiles dirigidos a las familias. La cartelera también incluirá presentaciones de compañías de baile en el Foro Cultural.

Las tradiciones tendrán un lugar destacado con la vaquería, las charreadas, los eventos taurinos y diversas actividades culturales. Con esta variedad de propuestas, la feria buscará mantener su carácter como uno de los principales encuentros de entretenimiento y convivencia en Yucatán.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia desde la CDMX; sigue la transmisión EN VIVO

Congreso Mundial Brahman se realizará del 10 al 15 de noviembre

Entre las actividades programadas destaca el Congreso Mundial Brahman, que se llevará a cabo del 10 al 15 de noviembre dentro del periodo de la feria. El encuentro ganadero formará parte de la oferta de Xmatkuil 2026 y atraerá la atención del sector pecuario.

Basulto Soberanis extendió la invitación a visitar la Feria Yucatán Xmatkuil, que celebrará su edición 52 del 6 al 29 de noviembre, con la expectativa de rebasar la afluencia registrada en 2025 y ofrecer una muestra de la música, las tradiciones y la diversidad cultural del estado.