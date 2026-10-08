Joaquín Díaz Mena participa en la inauguración del primer ciclotrón del sureste de México

En un paso histórico para la infraestructura médica de la región, Yucatán inauguró el primer ciclotrón del sureste mexicano. Durante la inauguración del equipo médico estuvo presente el gobernador de la entidad Joaquín Díaz Mena, este equipo fue instalado en Dzununcán según informó el Gobierno estatal.

La instalación permitirá a la entidad pasar de ser consumidora a productora local de radiofármacos e isótopos radiactivos. Estos insumos son esenciales para la realización de tomografías por emisión de positrones (PET/CT), clave para el diagnóstico oportuno y el seguimiento detallado de padecimientos oncológicos, neurológicos y cardiológicos.

Con este equipamiento, los centros asistenciales del sureste reducirán la dependencia del envío de radiofármacos, un factor crítico debido a la rápida descomposición de estos materiales. La producción local garantizará un abasto continuo, agilizará la atención a pacientes con cáncer y ampliará la cobertura de medicina especializada.

Participé en la inauguración del primer ciclotrón del sureste de México para la producción de radiofármacos. Esta nueva tecnología permitirá producirlos en Yucatán y fortalecer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiológicas. Es un paso importante para que Yucatán tenga mayor capacidad en medicina de alta especialidad y para que la tecnología y el talento que tenemos en nuestro estado sigan abriendo nuevas oportunidades. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 8, 2026

La puesta en marcha de este complejo médico-científico forma parte del plan de desarrollo en materia de salud en el estado. Las autoridades destacaron que la infraestructura no solo beneficiará a la población local, sino que posicionará a Yucatán como un referente regional en diagnósticos avanzados y medicina de precisión para todo el sureste de México.

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