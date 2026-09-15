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Amparo podría retrasar el regreso de Oso y Blanquita con su dueño en Mérida hasta 20 días

Personal del Ayuntamiento de Mérida constató avances en el domicilio donde vivirían los perros; sin embargo, la resolución de un juzgado federal será clave para determinar cuándo podrán ser entregados.

Por Alejandro Febles

15 de sept de 2026

2 min

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Oso y Blanquita podrían volver con su tutor en Mérida, pero colectivo de CDMX promovió un amparo
Oso y Blanquita podrían volver con su tutor en Mérida, pero colectivo de CDMX promovió un amparo / Especial

El regreso de los perros Oso y Blanquita con su tutor podría concretarse la próxima semana, luego de que el propietario avanzó en las adecuaciones recomendadas por un juez para garantizar la seguridad de los animales; sin embargo, un amparo promovido por un colectivo de la Ciudad de México podría retrasar la entrega.

Raúl Escalante Aguilar, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mérida, informó que personal municipal realizó la semana pasada una inspección en el domicilio del propietario para verificar el cumplimiento de las medidas

De acuerdo con el funcionario, durante la visita se constató que los trabajos presentan un avance considerable, por lo que el proceso para que Oso y Blanquita regresen con su tutor continúa avanzando.

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A este proceso se sumó también la vecina involucrada, quien ha establecido acuerdos con el propietario para facilitar las condiciones para la devolución de los animales y permitir el tránsito en la zona de las adecuaciones.

Escalante Aguilar explicó que todavía está pendiente que la familia cumpla con algunas capacitaciones, requisito que también será considerado antes de autorizar la entrega de los perros.

El principal obstáculo ahora es jurídico. El Ayuntamiento recibió una solicitud de amparo presentada ante juzgados federales por un colectivo de la Ciudad de México, cuya intervención podría modificar los tiempos para la devolución.

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El funcionario señaló que el recurso habría sido promovido a partir de información incorrecta sobre el destino de los animales, particularmente por la versión de que serían sacrificados.

“Lo único que pudiera atrasar un poco el proceso, sería la resolución relacionada con el amparo”, explicó Escalante, quien estimó que, dependiendo de lo que determine la justicia federal, el retraso podría ser de entre 15 y 20 días.

Mientras se resuelve la situación jurídica, los perros permanecen bajo resguardo municipal.

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