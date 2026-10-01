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Yucatán / Mérida

Jaurías preocupan en Mérida; Ayuntamiento prepara acciones para capturar y evaluar a los perros

Autoridades coordinan la captura y valoración de los perros, mientras identifican el abandono en terrenos en construcción como una de las causas.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

1 de oct de 2026

1 min

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Perros abandonados propician presencia de jaurías en Mérida; Ayuntamiento interviene -
Perros abandonados propician presencia de jaurías en Mérida; Ayuntamiento interviene - / Por Esto!

El Ayuntamiento de Mérida mantiene reuniones con vecinos de distintas zonas de la ciudad, entre ellas el fraccionamiento Los Héroes, ante la presencia de jaurías.

El director de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante Aguilar, explicó que se coordinan acciones para capturar a los animales, evaluar su comportamiento y revisar sus condiciones de salud.

El funcionario señaló que entre las causas detectadas se encuentra el abandono de perros en áreas en construcción y grandes extensiones de terreno propiedad de empresas o instituciones.

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También informó que el reglamento municipal contempla crear un censo de personas sancionadas por maltrato u omisiones en el cuidado de animales, que podría vincularse con trámites y programas del Ayuntamiento.

En materia de identificación, detalló que los perros y gatos entregados en adopción por el municipio salen con microchip, mientras que se proyecta ampliar este mecanismo a la población mediante campañas de vacunación y esterilización.

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Respecto al caso de los perros Oso y Blanquita, de la colonia Bojórquez, indicó que la Unidad de Protección Animal otorgó tres días a su tutor para atender observaciones establecidas en el reglamento y constató que los ejemplares no presentaban desnutrición severa.

Los animales permanecen en el Centro Municipal de Atención Animal, donde reciben visitas de su tutor, mientras se espera la resolución de un juez federal sobre un amparo.

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