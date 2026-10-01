Llega octubre y los yucatecos ya esperan este tradicional platillo de sabor maya

Octubre marca el inicio de una de las temporadas con mayor significado cultural para las familias de Yucatán, pues comienzan los preparativos para las celebraciones del Hanal Pixán, tradición maya dedicada a recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido.

Durante estas fechas, los hogares yucatecos se preparan para recibir simbólicamente a las ánimas con altares, velas, flores, fotografías y diferentes elementos que forman parte de esta celebración.

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La comida ocupa un lugar especial, ya que las familias elaboran recetas tradicionales que se colocan en los altares y también se comparten durante las reuniones.

¿Cuál es el platillo favorito de los yucatecos en octubre 2026?

Uno de los alimentos que no puede faltar durante esta temporada es el mucbipollo, considerado uno de los platillos más representativos de Yucatán y una de las preparaciones principales del Hanal Pixán.

El mucbipollo destaca entre los platillos de temporada / Por Esto!

El mucbipollo, también conocido como pib, es una especie de tamal de gran tamaño elaborado tradicionalmente con masa de maíz, manteca y carne, principalmente de pollo y cerdo. Su preparación y cocción están estrechamente relacionadas con las tradiciones culinarias de origen maya.

La característica principal de este platillo es su forma de preparación. De manera tradicional, el mucbipollo se envuelve en hojas de plátano y se cocina bajo tierra, en un horno conocido como pib. Este proceso le proporciona un sabor y aroma particulares.

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¿Por qué se prepara mucbipollo durante el Hanal Pixán?

La elaboración del mucbipollo está vinculada con la tradición de ofrecer alimentos a las ánimas durante el Hanal Pixán. De acuerdo con la costumbre, las familias colocan este platillo en los altares para recibir simbólicamente a sus seres queridos durante estas fechas.

El mucbipollo es uno de los platillos más representativos de Yucatán / Por Esto!

Su preparación también se ha convertido en una actividad familiar en numerosos hogares de Yucatán. Desde la elaboración de la masa y el relleno hasta la preparación del pib, el proceso reúne a varias generaciones alrededor de una receta que se ha transmitido con el paso de los años.

Mucbipollo, una tradición que permanece en Yucatán

Aunque existen distintas formas de preparar el mucbipollo y cada familia puede tener su propia receta, el platillo conserva elementos esenciales de la gastronomía tradicional yucateca.

Durante octubre y las celebraciones del Hanal Pixán, el mucbipollo adquiere un significado que va más allá de la comida, pues representa una parte de las costumbres familiares y de la herencia cultural maya que permanece vigente en Yucatán.