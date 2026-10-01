Hanal Pixán 2026: ¿cuándo se celebra en Campeche y por qué dura más que el Día de Muertos?

Con la llegada de noviembre, las familias campechanas se preparan para celebrar el Hanal Pixán, una de las tradiciones más representativas de la cultura maya, dedicada a recordar y honrar a los seres queridos que fallecieron. Aunque las fechas principales son del 31 de octubre al 2 de noviembre, en algunas comunidades mayas la celebración puede prolongarse durante ocho días, debido a rituales y costumbres que se mantienen de generación en generación.

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En 2026, las jornadas principales del Hanal Pixán comenzarán el sábado 31 de octubre y concluirán el lunes 2 de noviembre. Sin embargo, la conmemoración no tiene la misma duración en todas las localidades, pues algunas comunidades conservan ceremonias posteriores para despedir a las ánimas.

Esta tradición, cuyo nombre significa «comida de las ánimas», comparte fechas con el Día de Muertos que se celebra en el resto del país, pero conserva características propias de los pueblos mayas de la península de Yucatán, como la preparación de alimentos tradicionales, los altares familiares y los rituales dedicados a los difuntos.

¿Cuándo se celebra el Hanal Pixán en Campeche en 2026?

Las fechas principales del Hanal Pixán son el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. De acuerdo con la tradición, cada jornada tiene un significado particular: el primer día se dedica a las ánimas de los niños; el segundo, a los adultos, y el tercero, a los fieles difuntos en general.

Las familias preparan altares con fotografías, veladoras, flores y alimentos.

Durante estas fechas, las familias acostumbran preparar altares con fotografías, veladoras, flores y alimentos para recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos. También es común acudir a los cementerios para limpiar las tumbas y realizar rezos.

No obstante, en algunas comunidades mayas la celebración se extiende más allá de estos tres días. La Universidad Autónoma de Yucatán documenta que en ciertas localidades el Hanal Pixán puede prolongarse durante ocho días, periodo en el que se realizan actividades y ceremonias relacionadas con la visita y despedida de las ánimas.

¿Por qué el Hanal Pixán puede durar ocho días?

La duración de esta tradición varía según las costumbres de cada comunidad. Mientras que en muchas ciudades las actividades se concentran en los tres días principales, en algunas poblaciones mayas se conserva la creencia de que las ánimas permanecen más tiempo junto a sus familiares.

Una de las prácticas relacionadas con esta prolongación es el Bix, también conocido como la octava, una ceremonia que se realiza ocho días después de las fechas principales. En ella, las familias pueden colocar alimentos y encender velas como parte de la despedida de las ánimas.

Estas prácticas muestran que el Hanal Pixán no se limita a una celebración de calendario, sino que también representa un periodo de convivencia familiar y de conservación de las creencias transmitidas entre generaciones.

¿Qué es el Hanal Pixán y qué significa?

El Hanal Pixán es una tradición de origen maya cuyo nombre se traduce como «comida de las ánimas». De acuerdo con las creencias de esta celebración, durante estos días las almas de los difuntos regresan simbólicamente a visitar a sus familiares, quienes las reciben con alimentos, bebidas, flores y veladoras.

Uno de los elementos más importantes es el altar familiar, donde se colocan fotografías de los seres queridos fallecidos, así como sus platillos y bebidas preferidos. También se utilizan flores regionales, velas y otros objetos que forman parte de las costumbres de cada comunidad.

El pibipollo o mucbipollo es uno de los alimentos más representativos de esta tradición.

Entre los alimentos más representativos destaca el pibipollo o mucbipollo, un tamal de gran tamaño elaborado con masa de maíz y distintos guisos, que tradicionalmente se cocina bajo tierra, en un horno conocido como pib. Su preparación reúne a las familias y forma parte de la identidad gastronómica de la región.

¿Cuál es la diferencia entre el Hanal Pixán y el Día de Muertos?

Aunque ambas celebraciones tienen el propósito de honrar a los difuntos y se realizan en fechas similares, existen diferencias culturales y regionales.

El Día de Muertos es una celebración que se conmemora en distintas partes de México y reúne tradiciones indígenas y elementos de la religión católica. Sus manifestaciones cambian según la región, pero suelen incluir altares, flores, veladoras, fotografías y alimentos dedicados a los fallecidos.

Miles de campechanos y visitantes en el Hanal Pixan 2025 del Centro Histórico de Campeche.

Por su parte, el Hanal Pixán es una expresión regional vinculada con la cultura maya, que conserva prácticas particulares en la península de Yucatán. Entre sus elementos distintivos se encuentran la preparación de platillos tradicionales, las ceremonias familiares y las creencias sobre la visita de las ánimas.

Otra diferencia es que, en algunas comunidades mayas, las actividades pueden extenderse durante ocho días o incluir ceremonias posteriores, como el Bix. Esto no ocurre de la misma manera en todas las localidades, pues cada comunidad mantiene sus propias costumbres.

Pomuch, una tradición particular de Campeche

En Campeche, una de las expresiones más conocidas relacionadas con el culto a los difuntos se encuentra en Pomuch, comunidad del municipio de Hecelchakán, donde se conserva la tradición de la limpieza de los santos restos.

En Pomuch, Campeche, destaca la tradición de limpiar los restos óseos de los familiares fallecidos.

Esta práctica consiste en limpiar cuidadosamente los huesos de los familiares fallecidos y colocarlos en pequeñas cajas o nichos, que suelen cubrirse con manteles bordados. Las familias realizan esta actividad como una muestra de respeto y como parte del vínculo que mantienen con sus seres queridos.

Aunque la limpieza de huesos no se practica en todas las comunidades ni constituye una característica general del Hanal Pixán, es una de las manifestaciones culturales más representativas de Campeche y refleja la diversidad de las formas de recordar a los difuntos.

De esta manera, el Hanal Pixán y las distintas tradiciones del Día de Muertos mantienen viva la memoria de quienes fallecieron. En Campeche, estas celebraciones también representan una oportunidad para transmitir las costumbres mayas a las nuevas generaciones y fortalecer los lazos familiares.

JGH