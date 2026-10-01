Mérida se llenará de sabor con la Feria del Mucbipollo 2026: conoce cuándo y dónde se realizará

Mérida se prepara para una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la temporada de Hanal Pixán. El próximo domingo 25 de octubre de 2026, el Parque de San Sebastián, en Mérida, Yucatán, será sede de la Feria del Mucbipollo 2026, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca.

El evento se realizará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, como parte de las actividades del Festival de las Ánimas, por lo que se espera una jornada dedicada a los sabores y las tradiciones de Yucatán.

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¿Qué es el mucbipollo o pib yucateco?

El mucbipollo, conocido popularmente como pib, es uno de los platillos tradicionales de Yucatán y tiene un papel importante durante el Hanal Pixán, celebración dedicada a recordar y honrar a los fieles difuntos.

La Feria del Mucbipollo se realizará en el Barrio de San Sebastián en Mérida / Por Esto!

Se trata de una preparación elaborada con masa de maíz y relleno de carne, principalmente pollo y cerdo, además de ingredientes como recado y espelón.

Una de sus características principales es su cocción bajo tierra, conocida como pib, una técnica tradicional que le proporciona un sabor y aroma particulares.

Durante la Feria del Mucbipollo 2026, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer esta tradición de cerca mediante una exhibición del proceso de elaboración del pib enterrado, desde su preparación hasta su cocción.

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¿Cuándo y dónde será la Feria del Mucbipollo 2026 en Mérida?

La Feria del Mucbipollo 2026 se realizará el próximo domingo 25 de octubre en el Parque de San Sebastián, en Mérida, Yucatán. Las actividades comenzarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 8:00 de la noche, por lo que los asistentes tendrán varias horas para acudir a degustar el platillo tradicional.

El encuentro formará parte del Festival de las Ánimas, por lo que además de la oferta gastronómica, la feria estará vinculada con las actividades que buscan preservar y difundir las tradiciones relacionadas con el Hanal Pixán.

Durante la jornada participarán expositores que ofrecerán el tradicional pib, mientras que uno de los atractivos será la demostración del proceso de cocción del pib enterrado, una práctica ancestral de la gastronomía yucateca.

¿Cuánto costará el mucbipollo en la Feria 2026?

Para esta edición se estima que el precio de una lata de mucbipollo se encuentre entre 800 y 900 pesos, mientras que una porción individual tendría un costo aproximado de 100 pesos.

Los precios son estimados y podrían variar dependiendo del expositor y del tamaño de la preparación, por lo que se recomienda considerar esta referencia antes de acudir a la feria.

La Feria del Mucbipollo 2026 será una oportunidad para disfrutar de uno de los sabores más representativos de Yucatán y conocer una tradición gastronómica estrechamente ligada al Hanal Pixán y al recuerdo de los fieles difuntos.

Con esta celebración, el Parque de San Sebastián se convertirá el domingo 25 de octubre en uno de los puntos de encuentro para quienes buscan disfrutar del tradicional pib yucateco durante el Festival de las Ánimas.