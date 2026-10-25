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Transportistas de Yucatán se suman al paro nacional este lunes

Yucatán / Mérida

Transportistas de Yucatán se suman al paro nacional este lunes; se concentrarán en el Periférico

La movilización comenzará a las 7:00 horas en el entronque con la carretera a Campeche; aunque será pacífica, podría generar complicaciones viales.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

25 de oct de 2026

2 min

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Paro nacional de transportistas llegará a Yucatán con concentración en el Periférico
Paro nacional de transportistas llegará a Yucatán con concentración en el Periférico / Especial

Transportistas de carga de Yucatán se sumarán este lunes al paro nacional del sector con una concentración de unidades en el Periférico, a la altura del entronque con la carretera a Campeche, a partir de las siete de la mañana. La movilización será pacífica, aunque la presencia de vehículos pesados podría generar complicaciones viales en uno de los principales accesos a la capital yucateca.

Andrés Poot Alonzo, secretario general de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) en Yucatán, confirmó la participación de agrupaciones locales y pidió comprensión a la ciudadanía por las posibles afectaciones.

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Hasta el momento, los organizadores no han precisado cuántas unidades participarán ni cuánto tiempo permanecerán en el sitio, y tampoco se han anunciado cierres totales de las vialidades.

La protesta responde a las condiciones de inseguridad que enfrentan los operadores en las carreteras del país, entre ellas robos, extorsiones y cobro de piso. Los transportistas también reclaman el deterioro de la infraestructura carretera y rechazan posibles modificaciones fiscales para 2027 que, aseguran, elevarían los costos de operación de las empresas del sector.

La movilización forma parte de un movimiento nacional convocado por varias agrupaciones, que anunciaron la suspensión de actividades por tiempo indefinido a partir del lunes.

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Según Poot Alonzo, los representantes acordaron intensificar las protestas ante la falta de respuestas satisfactorias a sus demandas.

Por su parte, el presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar las propuestas fiscales y atender los problemas de seguridad.

Entre las principales inconformidades figura la posible reducción de estímulos fiscales, particularmente los relacionados con el pago de peajes, además de los gastos derivados de la inseguridad y las regulaciones que enfrenta el autotransporte.

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