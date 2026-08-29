Mérida, segunda ciudad con mayor crecimiento económico de México y con bajo desempleo: Segundo Informe

Mérida se posicionó como una de las ciudades con mayor dinamismo económico del país, al registrar un crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, de 4.4 por ciento y una tasa de desempleo de apenas 2.1 por ciento.

Noticia Destacada Mérida transforma sus parques: inversión de 350 millones incluye juegos, áreas deportivas y luces LED

Las cifras fueron presentadas por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada durante su Segundo Informe de Trabajo, en el que destacó las acciones municipales para atraer inversiones, facilitar la apertura de negocios y respaldar a emprendedores.

De acuerdo con lo expuesto por la Presidenta Municipal, Mérida ocupa el segundo lugar nacional entre las ciudades con mayor crecimiento real del PIB y se mantiene como la urbe más competitiva del sureste de México.

A este panorama se suma una tasa de desempleo del 2.1 por ciento, colocada entre las más bajas del país, lo que refleja el movimiento de las actividades productivas y la generación de oportunidades laborales en el municipio.

Patrón Laviada también destacó que Mérida tiene la menor brecha salarial entre mujeres y hombres del país, aunque reconoció la necesidad de continuar impulsando acciones para cerrar las desigualdades laborales y económicas.

La administración municipal señaló que parte de su estrategia consiste en facilitar la instalación de nuevas empresas y brindar capacitación y financiamiento a quienes buscan iniciar o ampliar un negocio.

El turismo también fue presentado como uno de los motores de la economía local. Durante el informe se indicó que el Aeropuerto Internacional de Mérida es el de mayor crecimiento de pasajeros en el sureste y ocupa el séptimo lugar nacional en llegada de turistas.

El Ayuntamiento afirmó que continuará promoviendo a Mérida como destino turístico y de inversión, además de fortalecer los programas de emprendimiento para que el crecimiento económico pueda traducirse en mayores ingresos y empleos.

La Alcaldesa sostuvo que estos resultados están acompañados por finanzas municipales sanas, disciplina en el ejercicio del presupuesto y la decisión de no aumentar los impuestos.

Noticia Destacada Segundo Informe de Trabajo por Mérida: Alcaldesa Cecilia Patrón rinde cuentas: EN VIVO

El reto para los próximos meses será mantener el crecimiento económico y lograr que sus beneficios lleguen a las colonias, comisarías, trabajadores, mujeres y pequeños negocios del municipio.

JGH