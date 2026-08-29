Gusano barrenador en Sinaloa: confirman dos casos en humanos y Salud pide extremar vigilancia

La Secretaría de Salud de Sinaloa confirmó los primeros dos casos de gusano barrenador en humanos en la entidad, localizados en los municipios de Sinaloa y El Rosario, informó el titular de la dependencia estatal, Cuitláhuac González Galindo.

De acuerdo con el funcionario, ambas personas reciben atención médica y permanecen estables, aunque continúan bajo vigilancia del sector salud debido a la presencia de esta enfermedad parasitaria.

Los casos fueron identificados después de que inicialmente se reportaran tres personas como sospechosas. Tras los análisis de laboratorio, uno de ellos, correspondiente a un habitante de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, fue descartado.

La confirmación de los dos casos restantes llevó a las autoridades sanitarias a reforzar las recomendaciones a la población, particularmente entre quienes tienen familiares con condiciones que pueden favorecer complicaciones por heridas expuestas.

Salud pide cuidar heridas, especialmente en personas con diabetes

González Galindo llamó a prestar especial atención a adultos mayores y personas con diabetes, debido a que pueden presentar heridas o lesiones que, si permanecen expuestas y sin atención, pueden convertirse en sitios donde la mosca del gusano barrenador deposite sus huevos.

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El funcionario pidió revisar de manera constante cualquier lesión y procurar una adecuada atención e higiene para reducir riesgos.

La recomendación también se extiende a los hogares donde existen mascotas, luego de que hace más de 10 días se detectara un primer caso en un perro en las inmediaciones de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Autoridades refuerzan vigilancia tras caso detectado en un perro

Después de detectar al animal infectado, brigadas de la Secretaría de Salud, incluido personal del área de Vectores, acudieron a la zona para realizar labores de evaluación, orientación y capacitación entre los habitantes.

El secretario de Salud explicó que la mosca puede desplazarse a distancias considerables y colocar sus huevecillos en heridas tanto de animales como de personas.

La Secretaría de Salud de #Sinaloa reportó dos casos de gusano barrenador en humano: uno en #Rosario y otro en Sinaloa de Leyva; un tercer caso sospechoso, en #VillaUnión, fue descartado

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Ante este escenario, las autoridades insistieron en mantener medidas de higiene, vigilancia de lesiones y cuidado de las mascotas, además de acudir a los servicios médicos ante cualquier herida que presente cambios o signos de infección.

La dependencia estatal mantiene seguimiento de los dos pacientes confirmados y de las acciones de vigilancia epidemiológica en las zonas donde se han identificado casos.

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