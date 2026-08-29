Finanzas sanas y cero impuestos: Cecilia Patrón destaca avances en su Segundo Informe en Mérida

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó este sábado 29 de agosto su Segundo Informe de Trabajo, bajo el lema “2 años contigo”, en el parque principal de la comisaría de Dzityá, donde expuso los avances de su administración en materia de inclusión, bienestar, empleo, medio ambiente, seguridad, servicios públicos y desarrollo urbano. La rendición de cuentas se organizó alrededor de seis ejes principales.

Noticia Destacada Segundo Informe de Trabajo por Mérida: Alcaldesa Cecilia Patrón rinde cuentas: EN VIVO

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que las acciones emprendidas durante los primeros dos años de su gestión responden a una política de “hacer más con menos”, con finanzas sanas, participación ciudadana y sin aumentar los impuestos.

Más calles, parques y luminarias

En materia de infraestructura, Patrón Laviada informó que Mérida alcanzó 200 kilómetros de calles nuevas y repavimentadas, una distancia equivalente a recorrer cuatro veces el Periférico de la ciudad.

Mediante el programa Mérida en Chula también se realizaron más de mil acciones en 800 espacios públicos, con una inversión de 350 millones de pesos. Además, más de 100 parques contarán con nuevas áreas infantiles, espacios deportivos e iluminación LED.

La Alcaldesa anunció que durante este año la ciudad llegará a más de 80 mil luminarias LED. Alrededor de 181 mil familias cuentan con una de estas lámparas cerca de sus viviendas, lo que representaría un beneficio directo para 640 mil habitantes. El 100 por ciento de las comisarías ya dispone de nuevo alumbrado.

Más servicios para mujeres

En el rubro social, la Alcaldesa señaló que siete de cada 10 apoyos municipales son entregados a mujeres, quienes tienen acceso a estudios universitarios gratuitos, servicios médicos, mastografías, capacitación laboral y financiamiento para iniciar o fortalecer sus negocios.

La administración también cuenta con 60 centros Aprende, donde las beneficiarias pueden participar en cursos y talleres que les permitan obtener ingresos adicionales.

Nuevo Centro Municipal de Autismo

Otro de los anuncios fue la apertura, durante el próximo año, de un nuevo Centro Municipal de Autismo en la colonia Madero. El espacio brindará terapias sensoriales, de comunicación, lenguaje, aprendizaje y atención psicológica.

Este proyecto ampliará el modelo de atención que actualmente ofrece el primer Centro Municipal de Autismo de Mérida. A ello se suman los 19 espacios Alma Nova, donde se proporcionan consultas psicológicas y acompañamiento para el bienestar emocional.

Atención para animales

En bienestar animal, el Ayuntamiento reportó más de 18 mil perros y gatos atendidos mediante sus distintos programas. Entre las acciones se encuentran las esterilizaciones del Esterimóvil, el rescate y adopción de animales y la intervención de la Unidad de Protección Animal ante casos de maltrato.

También continúa el programa De la Calle al Corazón, mediante el cual perros rescatados brindan acompañamiento emocional a personas adultas mayores y con discapacidad.

Agua potable para las comisarías

La Alcaldesa se comprometió a que, antes de terminar el año, quede rehabilitado el 100 por ciento de los sistemas de agua potable de las comisarías de Mérida.

También anunció acciones para proteger el agua y enfrentar los efectos del cambio climático mediante jardines de lluvia, sistemas pluviales y la construcción de más pozos para reducir los riesgos de inundaciones.

Nuevo ordenamiento territorial

Durante el informe se destacó la aprobación unánime del nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que no había sido actualizado desde el 2017.

El documento servirá como guía para el crecimiento ordenado de Mérida y buscará atender las necesidades particulares de cada zona, incluyendo las comisarías y los núcleos originarios, con la protección de su identidad y tradiciones.

Primera calificación triple A

Patrón Laviada informó que Mérida obtuvo la primera calificación triple A de su historia, resultado que atribuyó a la disciplina financiera, el manejo responsable de los recursos públicos y la decisión de no aumentar impuestos.

La administración sostuvo que esta condición financiera permitió destinar recursos a calles, parques, luminarias y programas sociales sin comprometer la estabilidad económica del municipio.

Trámites mediante Mérida Digital

Como parte de la modernización administrativa, el Ayuntamiento puso en marcha Mérida Digital, una estrategia dirigida a facilitar los trámites municipales y reducir el tiempo, dinero y esfuerzo que los ciudadanos destinan a estos procedimientos.

La transformación digital abarcará distintas áreas municipales y buscará disminuir los traslados y filas en las oficinas del Ayuntamiento.

Certeza jurídica para las familias

En materia patrimonial, se anunció la entrega de 35 nuevos fondos legales, con los que aumentará a 82 el número de familias beneficiadas con certeza jurídica sobre sus hogares.

La medida permitirá regularizar la situación de los predios y ofrecer documentos que respalden legalmente la propiedad de las viviendas.

Empleo y crecimiento económico

La Alcaldesa aseguró que Mérida se mantiene como la ciudad más competitiva del sureste y ocupa la segunda posición nacional con mayor crecimiento real del producto interno bruto, con un avance del 4.4 por ciento.

También destacó que la capital yucateca presenta una de las menores tasas de desempleo, con 2.1 por ciento, además de avances en la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Seguridad e iluminación

En materia de seguridad, Patrón Laviada afirmó que Mérida se mantiene como la capital con menos delitos del país. Entre las acciones para conservar estas condiciones mencionó la ampliación del alumbrado LED, especialmente en espacios frecuentados por mujeres, familias y estudiantes.

La administración municipal señaló que los resultados presentados representan el avance de los primeros dos años de trabajo, aunque reconoció que todavía existen retos relacionados con la desigualdad, el crecimiento urbano, la movilidad, el agua y la atención de los sectores más vulnerables.