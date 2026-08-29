Mérida transforma sus parques: inversión de 350 millones incluye juegos, áreas deportivas y luces LED

Más de 100 parques de Mérida serán intervenidos con la instalación o renovación de juegos infantiles, áreas deportivas y luminarias LED, como parte de la estrategia municipal para mejorar los espacios públicos de colonias y comisarías.

Noticia Destacada Finanzas sanas y cero impuestos: Cecilia Patrón destaca avances en su Segundo Informe en Mérida

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó sobre estas acciones durante su Segundo Informe de Trabajo, donde destacó los avances del programa Mérida en Chula, al que calificó como el proyecto de mejoramiento de espacios públicos más grande desarrollado en la ciudad durante los últimos 20 años.

De acuerdo con lo presentado, mediante este programa se han renovado más de 800 espacios públicos a través de más de mil acciones. Los trabajos tienen como objetivo recuperar sitios destinados a la convivencia familiar, la recreación y la práctica de actividades físicas.

Las intervenciones en los parques contemplan nuevas áreas infantiles y el mejoramiento de instalaciones deportivas, además de iluminación LED para que las familias puedan utilizar estos espacios en mejores condiciones durante las noches.

Patrón Laviada señaló que la administración municipal destinó 350 millones de pesos al mejoramiento de espacios públicos, sin aumentar los impuestos a los habitantes de Mérida.

Como parte de las acciones ambientales y recreativas, el Ayuntamiento también creó los corredores verdes de Caucel y Brisas, diseñados para ampliar las áreas destinadas a la convivencia, el ejercicio y las actividades al aire libre.

El mejoramiento de los parques se complementa con el programa de modernización del alumbrado público. La Alcaldesa aseguró que durante este año Mérida llegará a más de 80 mil nuevas luminarias LED, mientras que el 100 por ciento de las comisarías ya cuenta con nuevo alumbrado.

Según las cifras expuestas durante el informe, alrededor de 181 mil familias tienen una luminaria LED cerca de sus hogares, lo que representa un beneficio directo para aproximadamente 640 mil personas.

La administración municipal indicó que la recuperación de parques y áreas deportivas busca distribuir las obras de manera más equitativa entre las distintas zonas de Mérida, para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas cuenten con espacios públicos iluminados, accesibles y adecuados para la convivencia.

JGH