Indignación en Champotón: Abandonan a un “michi” en un bote de basura en Paraíso

Otro caso de abandono animal ha generado indignación entre la población. Ahora se trata de un “michi” abandonado en un bote de basura en el ejido Paraíso, Champotón.

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Los maullidos del felino alertaron a los vecinos, quienes se percataron de que el animal se encontraba en el interior de un contenedor de basura.

Ante esta situación, la agrupación Patitas Champotón se encargará de brindarle atención al felino. Será trasladado a una veterinaria para valorar su estado de salud.

Posteriormente, una vez valorado y recuperado, el gato será puesto en adopción con la finalidad de encontrarle un hogar.