Condenan a ocho años de prisión a hombre por transportar casi 14 kilos de marihuana en Yucatán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años, 10 meses y 10 días de prisión contra Jorge “N”, luego de acreditar su participación en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de estupefacientes, tras el aseguramiento de casi 14 kilogramos de marihuana en Yucatán.

De acuerdo con la FGR, el hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal durante una inspección vehicular en el Puesto de Control Fitosanitario, ubicado en el kilómetro 148+100 de la carretera Mérida-Chetumal, en el municipio de Halachó.

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Durante la revisión, los agentes localizaron y aseguraron 29 paquetes emplayados que contenían hierba verde con características similares a la marihuana, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, un dictamen químico confirmó que la sustancia asegurada correspondía a cannabis sativa L., con un peso total de 13 kilos, 868 gramos y 400 miligramos.

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La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán presentó las pruebas ante el juez de Control, quien determinó imponer a Jorge “N” una pena de ocho años, 10 meses y 10 días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 89 días.

La sentencia se dictó luego de que el Ministerio Público Federal acreditara la responsabilidad del acusado en el delito relacionado con el transporte de estupefacientes.