Operativo en Culiacán deja 7 detenidos tras cinco cateos; Gabinete de Seguridad explica lo ocurrido en Laguna Colorada

El Gabinete de Seguridad federal informó que siete personas fueron detenidas durante un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, como parte de una investigación contra una célula delictiva señalada como generadora de violencia en la región.

A través de su cuenta oficial de X, este jueves 15 de octubre, las autoridades federales explicaron que las acciones estuvieron relacionadas con un despliegue de elementos de seguridad en la comunidad de Laguna Colorada, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

¿Qué pasó durante el operativo en Laguna Colorada, Culiacán?

El Gabinete de Seguridad detalló que, mediante trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cinco órdenes de cateo en diferentes inmuebles del municipio de Culiacán.

Las intervenciones también contaron con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Como resultado, fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas por las autoridades como presuntas operadoras logísticas de la organización criminal.

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Durante los cateos también se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación.

Operativo federal genera inconformidad entre habitantes de Laguna Colorada

El despliegue realizado durante la madrugada de este jueves provocó momentos de tensión entre habitantes de Laguna Colorada, quienes denunciaron presuntas irregularidades durante la intervención de las fuerzas federales.

De acuerdo con reportes locales, familiares y vecinos intentaron impedir el traslado de una mujer detenida, mientras que personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa acudió a la comunidad para conocer las inconformidades.

Con relación a un video difundido en redes sociales sobre un operativo de fuerzas federales en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se informa que la intervención forma parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Culiacán. Durante estas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas dos operadoras logísticas de la organización criminal. También se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026

El Gabinete de Seguridad señaló que las acciones forman parte de las investigaciones para desarticular organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

Finalmente, las instituciones federales reiteraron que mantendrán los trabajos coordinados para combatir a los grupos delictivos responsables de hechos de violencia y reforzar la seguridad de la población.

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