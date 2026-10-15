Paramédicos de la SSP atienden parto durante traslado de una joven de 24 años en Progreso

Una mujer de 24 años dio a luz a un niño durante su traslado en ambulancia hacia un hospital, luego de que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán intervinieran para asistir el nacimiento a la altura de la entrada al municipio de Progreso.

El servicio de emergencia comenzó tras una llamada al número 9-1-1, en la que se solicitó apoyo para una mujer embarazada en un predio ubicado sobre la carretera Progreso-Telchac Puerto.

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Al llegar al lugar, el personal de la ambulancia asignada a la base Pescador valoró a la paciente, quien tenía 39 semanas de gestación, y determinó que era necesario trasladarla a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el recorrido, a la altura del acceso a Progreso, la mujer inició la fase de expulsión, por lo que los paramédicos detuvieron la unidad en un punto seguro para atender el parto.

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Minutos después nació un niño que presentó buena coloración y llanto vigoroso, de acuerdo con el reporte de la corporación.

Tras asistir el nacimiento y estabilizar a la madre y al recién nacido, los paramédicos reanudaron el traslado hacia un hospital, donde ambos quedaron para su valoración médica.