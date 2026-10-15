Síguenos

Última hora

Yucatán

CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este sábado 17 de octubre: horario y zonas afectadas

Yucatán / Sucesos

Paramédicos de la SSP atienden parto durante traslado de una joven de 24 años en Progreso

El bebé nació con buena coloración y llanto vigoroso; después de estabilizar a ambos, el personal de emergencia continuó el traslado para su valoración médica.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Paramédicos de la SSP atienden parto durante traslado en Progreso
Paramédicos de la SSP atienden parto durante traslado en Progreso / Especial

Una mujer de 24 años dio a luz a un niño durante su traslado en ambulancia hacia un hospital, luego de que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán intervinieran para asistir el nacimiento a la altura de la entrada al municipio de Progreso.

El servicio de emergencia comenzó tras una llamada al número 9-1-1, en la que se solicitó apoyo para una mujer embarazada en un predio ubicado sobre la carretera Progreso-Telchac Puerto.

Cae con casi 14 kilos de marihuana en carretera Mérida-Chetumal y recibe condena

Noticia Destacada

Condenan a ocho años de prisión a hombre por transportar casi 14 kilos de marihuana en Yucatán

Al llegar al lugar, el personal de la ambulancia asignada a la base Pescador valoró a la paciente, quien tenía 39 semanas de gestación, y determinó que era necesario trasladarla a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el recorrido, a la altura del acceso a Progreso, la mujer inició la fase de expulsión, por lo que los paramédicos detuvieron la unidad en un punto seguro para atender el parto.

Activan Alerta Amber en Yucatán para localizar a Elizabeth Danilu Bejar Durán de 17 años

Noticia Destacada

Desaparece joven de 17 años en Mérida; Fiscalía activa Alerta Amber en Yucatán

Minutos después nació un niño que presentó buena coloración y llanto vigoroso, de acuerdo con el reporte de la corporación.

Tras asistir el nacimiento y estabilizar a la madre y al recién nacido, los paramédicos reanudaron el traslado hacia un hospital, donde ambos quedaron para su valoración médica.

Te puede interesar