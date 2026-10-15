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Campeche / Sucesos

Detienen a sujeto tras arrebatar celular a menor de edad en Campeche; intentó escapar por una brecha

Un sujeto fue detenido en Campeche tras presuntamente arrebatar un celular a una menor de 17 años. Huyó hacia el monte, pero policías lo localizaron cerca de la colonia El Mirador.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Un sujeto fue arrestado tras arrebatarle el teléfono celular a una menor de 17 años de edad.
Un sujeto fue arrestado tras arrebatarle el teléfono celular a una menor de 17 años de edad. / Dismar Herrera

Un sujeto fue detenido luego de arrebatarle su teléfono celular a una menor de 17 años sobre la carretera antigua a Hampolol, lo que movilizó a elementos policiacos que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

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Los hechos ocurrieron cuando el individuo huyó hacia una brecha cubierta de monte, donde se escondió para evitar ser localizado. Sin embargo, los uniformados continuaron con la búsqueda hasta ubicarlo en la colonia Minas, entre los límites de El Mirador, sobre la calle Buenos Aires.

Tras su detención, el caso fue turnado ante la Fiscalía para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

JGH

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