Detienen a sujeto tras arrebatar celular a menor de edad en Campeche; intentó escapar por una brecha

Un sujeto fue detenido luego de arrebatarle su teléfono celular a una menor de 17 años sobre la carretera antigua a Hampolol, lo que movilizó a elementos policiacos que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

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Los hechos ocurrieron cuando el individuo huyó hacia una brecha cubierta de monte, donde se escondió para evitar ser localizado. Sin embargo, los uniformados continuaron con la búsqueda hasta ubicarlo en la colonia Minas, entre los límites de El Mirador, sobre la calle Buenos Aires.

Tras su detención, el caso fue turnado ante la Fiscalía para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

JGH