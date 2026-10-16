Finge ser abogada y engaña a una mujer con un supuesto amparo y falsas órdenes de aprehensión: ahora enfrenta juicio en Mérida

Una mujer identificada como Paulethe Guadalupe S.T. fue vinculada a proceso por presuntamente hacerse pasar por abogada y engañar a una ciudadana que enfrentaba un juicio familiar, a quien habría solicitado dinero con el argumento de tramitar un amparo y alertado falsamente sobre órdenes de aprehensión contra sus hijos.

De acuerdo con la causa penal 601/2026, la imputada conoció a la víctima y le aseguró que era directora de un corporativo jurídico, por lo que se ofreció a llevar su caso legal.

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Ese mismo mes, presuntamente solicitó 30 mil pesos por medio de un intermediario, bajo el argumento de que promovería un amparo para ayudarla con su situación legal.

Posteriormente, habría asegurado que existían órdenes de aprehensión contra los hijos de la afectada. Esta afirmación llevó a la mujer a realizar varios pagos, con los que la presunta responsable habría obtenido un beneficio económico indebido.

Durante una audiencia en el Juzgado Segundo de Control, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los datos de prueba contra la acusada. Tras analizarlos, el juez determinó vincularla a proceso por los delitos de fraude genérico y uso de documento falso.

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La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con las diligencias del caso.

Como parte de las medidas cautelares, la mujer deberá presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, portar un localizador electrónico y permanecer en Yucatán, además de tener prohibido acercarse o comunicarse con la víctima. Estas restricciones estarán vigentes durante el proceso.