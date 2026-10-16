Condenan a 50 años de prisión a hombre por abusar sexualmente de sus dos hijos en Tizimín

Un hombre identificado como Jorge Daniel V.T. recibió una sentencia de 50 años y dos meses de cárcel por los delitos de abuso sexual y violación equiparada contra sus dos hijos menores de edad, en hechos ocurridos en un predio de la colonia Santa Cruz, en Tizimín, Yucatán.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), las agresiones ocurrieron entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 2024, cuando el sentenciado aprovechó el parentesco y que tenía a los menores bajo su cuidado para cometer los delitos.

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Durante ese periodo, realizó tocamientos lascivos en diversas ocasiones contra ambos niños. Además, entre el 11 y el 13 de octubre de 2024, agredió sexualmente a su hija.

La causa penal 92/2024 fue tramitada ante el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial. Posteriormente, durante la audiencia de individualización de sanciones, celebrada bajo la carpeta 48/2025 ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, se determinó la pena correspondiente.

La condena contempla 17 años y seis meses de prisión por el delito de violación equiparada, además de 16 años y cuatro meses por cada uno de los dos cargos de abuso sexual, con lo que la sentencia suma 50 años y dos meses de cárcel.

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El tribunal también impuso el pago de 5 mil 483 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación integral del daño y la gestión de tratamiento psicológico para las víctimas.

Como parte de las sanciones, el sentenciado recibió una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición definitiva de acercarse a los menores. Además, se le negó cualquier beneficio de sustitución de la pena.