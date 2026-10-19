Menor resulta lesionada tras chocar contra un taxi en Felipe Carrillo Puerto

Una menor resultó con heridas cortantes en las extremidades superiores, cuando circulaba a bordo de una motocicleta y presuntamente al omitir un señalamiento de transito que le marcaba hacer alto total, siguió de largo para estrellarse en contra de un taxi que circulaba sobre la calle principal de la colonia Plan de Ayala.

Los hechos se registraron a las 14 horas con 40 minutos en la calle 44 por 85 de la colonia Plan de Ayala, al se reportado un accidente de consideración entre una motocicleta y un taxi, perteneciente al sindicato de Taxistas General Francisco May. Donde había resultado con lesiones cortantes una menor de edad, por lo que se requería los servicios de los paramédicos de la Cruz Roja.

Noticia Destacada Vuelca automóvil en la carretera Playa del Carmen-Tulum cerca de Paamul

Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la Dirección de Transito Municipal, quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades, y seguidamente arribo al lugar una ambulancia de la benemérita institución, con las sirenas abiertas.

Según se pudo indagar en el lugar, se pudo conocer que la motocicleta, circulaba sobre la calle 44 de norte a sur y que aparentemente al no hacer su alto termino impactándose en la parte lateral izquierda de la unidad, marca Chevrolet, tipo Aveo, color blanco con franjas negras, con placas de circulación UVL-198-L de Quintana Roo, con número económico 424 mismo que circulaba sobre la calle 85 de poniente a oriente.

Del impacto la motocicleta termino sobre el pavimento con la parte frontal completamente destrozado y la parte lateral izquierda del taxi, con los faros rotos y carrocería dañada e incluso el panorámico de la unidad termino destrozado.