Cateo en Acanceh, Yucatán, deja dos detenidos por presunto narcomenudeo; permanecerán en prisión

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un cateo realizado en un predio de Acanceh, Yucatán, donde presuntamente tenían cannabis y metanfetaminas destinadas a su comercialización. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Los detenidos fueron identificados como Aarón de Jesús R.M. y María de Jesús C.V., quienes enfrentan cargos por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión con fines de comercio, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación, el operativo se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, cuando las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la localidad. Durante la intervención, los dos señalados fueron encontrados presuntamente en posesión de cannabis y metanfetaminas, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Qué pasará con los detenidos en Acanceh?

Durante la audiencia inicial, celebrada ante una jueza de Control del Segundo Distrito Judicial, con sede en Kanasín, la Fiscalía presentó los datos de prueba reunidos en la causa penal 116/2026 y solicitó que ambos fueran vinculados a proceso.

Sin embargo, los acusados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la autoridad judicial resolverá en una próxima audiencia si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Mientras tanto, la jueza concedió la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, medida cautelar que permanecerá vigente durante el proceso, salvo que sea modificada por una resolución judicial.