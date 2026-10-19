Ejecutan cateo en un predio que opera como despacho contable en Mérida

Un despacho contable ubicado en el fraccionamiento del Arco, al nororiente de Mérida, quedó bajo aseguramiento durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina. En la diligencia también fue asegurado un vehículo, aunque hasta el momento se desconocen los motivos de la intervención.

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El despliegue se realizó en un predio de la calle 16 por 21-A, donde, según testigos, los agentes federales ingresaron después de forzar el acceso al inmueble. La movilización incluyó la presencia de personal especializado en química forense de la FGR, que efectuó labores al interior de la propiedad.

La presencia de las fuerzas federales generó expectación entre los vecinos del sector, quienes observaron el movimiento de los elementos y las diligencias realizadas en el lugar.

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Hasta ahora, la FGR no ha emitido información sobre el objetivo del operativo, las posibles líneas de investigación ni la relación del vehículo asegurado con las actuaciones ministeriales. Se espera que las autoridades federales informen posteriormente sobre los resultados de la intervención.