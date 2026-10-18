Detienen en Yucatán a hombre acusado de fraude genérico en Zacatecas

Un hombre identificado como Emmanuel “N” fue detenido en Yucatán por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por autoridades judiciales de Zacatecas.

La captura fue realizada mediante la colaboración entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán, como parte de las acciones de coordinación para ejecutar mandatos judiciales entre ambas entidades.

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Tras su detención, Emmanuel “N” fue entregado a las autoridades zacatecanas, que se encargaron de su traslado y posterior ingreso al centro de reclusión correspondiente.

El detenido quedó a disposición del juez que lo requiere, quien deberá determinar su situación jurídica conforme al procedimiento legal.

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De acuerdo con la información difundida por la FGJEZ, la detención deriva de una investigación por la probable participación del hombre en el delito señalado. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del presunto fraude.

La responsabilidad del imputado deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.