Localizan a dos extranjeros sin documentos en puesto de inspección vehicular en Teya

Un hombre colombiano de 55 años y una adolescente cubana de 17 fueron detectados sin documentos para acreditar su estancia regular en México durante dos inspecciones vehiculares realizadas los días 16 y 17 de octubre en el puesto de control de Teya, Yucatán.

El primer caso ocurrió el 16 de octubre, cuando autoridades inspeccionaron un autobús de pasajeros e identificaron al hombre de nacionalidad colombiana, quien no presentó documentación migratoria.

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Al día siguiente, durante la revisión de un vehículo particular, fue identificada una adolescente de nacionalidad cubana que tampoco contaba con documentos para acreditar su estancia regular en el país.

Tras ambas intervenciones, las dos personas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Mérida, para realizar los trámites administrativos correspondientes.

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En los procedimientos participaron autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

El personal naval brindó seguridad perimetral durante las dos intervenciones, realizadas en el puesto de control ubicado en Teya.